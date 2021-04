Tunisie / Covid-19 : 41 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures

AA -

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, samedi, avoir enregistré 41 décès et 1 404 cas de contamination par la Covid-19 au cours des dernières 24 heures.Le ministère a ajouté, dans un communiqué, avoir également recensé 398 cas de guérison.Le communiqué précise que le bilan total des contaminations s'élève à 258 335 cas, dont 8 931 décès, et 218 755 cas de guérison.Samedi soir, le nombre de contaminations par la Covid-19 dans le monde avait dépassé 131 236 000, dont plus de 2 855 000 décès et plus de 105 650 000 guérisons, selon le site "Worldometer".