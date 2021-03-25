مصر تبلغ نهائيات أمم إفريقيا رفقة جزر القمر

بلغ منتخب مصر نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه منتخب كينيا بهدفٍ لمثله، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة.وبدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وضغط على مناطق خصمه على أمل التسجيل مُبكرا وعدم الدخول في الحسابات المعقدة.واستطاع لاعب الوسط محمد مجدي أفشة، ترجمة أفضلية منتخب بلاده لهدف أول جاء بعد دقيقتين فقط من البداية، مستثمرا كرة عرضية قدمها له زميله محمد هاني.وانتظر المنتخب الكيني إلى غاية الدقيقة 25 ليُعلن عن أول حضور قوي له، بفرصة أبطل الحارس محمد الشناوي مفعولها، قبل أن يتمكن مسعود جمعة من تسجيل هدف تم إلغاؤه بسبب لمسة اليد عند الدقيقة 41.ومع انطلاقة الشوط الثاني، خلق أصحاب الأرض العديد من الفرص الخطرة على مرمى الفراعنة، أثمرت إحداها عن هدف التعادل، الذي جاء في الدقيقة 65 عن طريق المهاجم عبدالله حسن.وعرفت الدقيقة 75 إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جونستون أوموروا مدافع منتخب كينيا، بعد تدخله من دون كرة على مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، الذي ضمن كذلك تواجده بالنهائيات الإفريقية بعد تعادله السلبي مع نظيره التوغولي.