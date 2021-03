Report du lancement du satellite tunisien, Challenge One, pour des raisons climatiques

AA -

Le lancement du satellite tunisien, Challenge One, prévu samedi matin à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan a été reporté pour des raisons climatiques, a déclaré, samedi, Mohamed Frikha, le président directeur général du groupe Telnet Holding, relayé par l’agence Tunis Afrique Presse (TAP/Officiel).Il a ajouté que la fusée russe Soyouz-2 qui transporte Challenge One et d'autres satellites, n'a pas pu décoller en raison de la présence de vents forts.Challenge One, conçu et développé par des compétences exclusivement tunisiennes, permettra la transmission des données utiles aux habitants de la terre par la connexion des objets situés sur la Terre (Internet of Things) via l’espace en utilisant, pour la première fois au monde, le protocole de communication LoRa, destiné à la base pour des réseaux terrestres.