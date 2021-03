Tunisie: Les ingénieurs du secteur public réclament une augmentation des salaires

AA -

- Lors de manifestations sur invitation de l'Ordre des Ingnieurs Tunisiens, dans la capitale, Tunis, et autres gouvernoratsAA/ Tunis / Alaa HammoudiDes centaines d'ingnieurs tunisiens ont manifest, jeudi, pour exiger la mise en uvre des accords signs avec le gouvernement pour augmenter les salaires des ingnieurs de la fonction publique.Cela est intervenu lors d'une manifestation laquelle a appel l'Ordre des Ingnieurs Tunisiens (organisme syndical non gouvernemental), tenue la Place du Gouvernement au centre de la capitale, Tunis, sous le slogan "L'État doit respecter ses engagements", pour rclamer l'application des accords signs avec le gouvernement.Les participants cette protestation ont scand des slogans tels que "les ingnieurs sont en colre" et "Gouvernement, faites attention nous".L'vnement a concid avec d'autres manifestations dans tous les locaux rgionaux de l'Ordre des Ingnieurs Tunisiens dans les diffrents gouvernorats du pays.Le doyen des ingnieurs tunisiens, Kamel Sahnoun, a affirm, dans une dclaration accorde l'Agence Anadolu, que "le fait de ne pas mettre en uvre les accords signs avec le gouvernement impacte sa crdibilit et offense les ingnieurs, ce qui a incit les ingnieurs du secteur public protester pour leur droit. "Sahnoun a ajout : "Ce mouvement de protestation est un prlude une grve gnrale dans toutes les institutions publiques, moins qu'une solution soit trouve avant le 29 mars courant, en adoptant une hausse quitable des salaires pour tous les ingnieurs du secteur public et la mise en uvre des accords signs"Le gouvernement tunisien a sign deux accords avec l'Ordre des Ingnieurs Tunisiens, en 2019 et 2020, portant sur l'augmentation des salaires des ingnieurs du secteur public dont la mise en uvre tait prvue avant la fin du mois de mars courant.Kamel Sahnoun a indiqu que les protestations d'aujourd'hui "constituent une sorte d'anticipation avant le dlai de la mise en uvre de l'accord afin que le gouvernement ne traine pas dans son application".Par ailleurs, le dput Abdelrazzek Oueidat (Mouvement populaire 15 dputs sur 217 ) a dclar l'Agence Anadolu que "le gouvernement doit traiter srieusement le dossier de l'augmentation des salaires des ingnieurs du secteur public et mettre en uvre les engagements antrieurs datant de 2019 et 2020."Dans ses dclarations prcdentes, Sahnoun a signal qu'il y avait 80 mille ingnieurs rpartis dans tous les secteurs, 16 mille d'entre eux appartiennent au secteur public, tandis que 64 mille autres voluent dans le secteur priv.