Le Fmi se mêle les pédales en Tunisie

Rapport nul et non avenu ?

Risque moral et agency problem!

Le Fonds montaire international (FMI) multiplie les bourdes en Tunisie. Le PDF de son plus rcent rapport consultatif au sujet de la crise que traverse la Tunisie post-2011 (IMF country Report 21/44, 97 pages) est bancal, quasiment nul et non avenu! Voil pourquoi!Il prsente une grave faute thique, indigne des codes rgissant les bonnes pratiques valuatives et les principes fondamentaux des consultations au titre de lArticle IV consultation.Comment croire un rapport qui passe sous silence les positions officielles et les ractions formelles signes par le chef de gouvernement tunisien (ou son ministre des Finances) et/ou par le gouverneur de la Banque centrale (BCT) ? Comment publier un rapport o le FMI srige en juge et partie?Jusqu preuve du contraire, la Tunisie nest pas encore une rpublique bananire, nonobstant sa trs mauvaise posture, impliquant entre autres une pauprisation continue de ses citoyens et une qute montaire, dgradante pour limage du pays et lhonntet de ses ministres et partis au pouvoir depuis 2011.Les 97 pages de ce rapport en anglais (sans version en arabe ni en franais) prsentent exclusivement les points de vue du FMI, utilisant des donnes tuniso-tunisiennes analyses derrire des portes closes Washington, sans donner (au sein mme du rapport), la possibilit et lespace requis au gouvernement tunisien pour ragir et nuancer les interprtations des rsultats et les ventuels biais danalyse (biais de slection, biais idologique, biais stratgiques, etc.).Les statistiques utilises dans ce rapport ne sont pas toutes publiques et ne permettent aux chercheurs et experts indpendants de les vrifier et refaire les analyses pour consolider ou rfuter les biais trs probables dans ce rapport ayant un focus fondamentalement politique.Le rapport donne limpression quil est le fruit dune dmarche prcipite qui occulte les donnes probantes et les itrations de validit interne lies. Un rapport fait dans la prcipitation, pour ne pas dire un rapport bcl.Plus grave encore, les cinq pages signes par M. Hossein El Hosseini et Samir Belhadj (p. 93-97), parlent au nom du gouvernement Tunisien (on behalf of our Tunisian autorities), alors que les auteurs (Hosseini et Belhadj) sont probablement de simples employs occasionnels au sein du FMI, peut-tre des stagiaires, peut-tre des experts free-lance contrat dtermin.Ces deux personnes parlent au nom du gouvernement tunisien (et du peuple tunisien), sans avoir le mandat de le faire, sans avoir la lgitimit de le faire. Le parlement et les partis politiques au pouvoir doivent les inviter au parlement.M. Chris Geiregat, le chef de mission du FMI qui a men la consultation en Tunisie est fautif, pleinement fautif, et plus dun titre. Il fait dire au gouvernement tunisien ce quil na pas dit. Le rapport comporte plein dautoplagiat dautres rapports (sans citer lorigine). Un minimum dhonntet intellectuelle aurait exig quon nous dise qui ils ont rencontrs, qui sont les acteurs consults, la date, le lieu et le sujet des entrevues ou focus groupNos investigations nont pas permis de vrifier leur vraie appartenance institutionnelle. Certainement pas mandats par le gouvernement tunisien, pour prtendre reflter la position tunisienne dans ce processus dvaluation complexe et de reviewing lourd de consquences pour la Tunisie et pour les contribuables.Le dernier rapport du FMI au sujet de la Tunisie dmontre un srieux problme thique bidimensionnel.: dabord la dimension lie au silence du gouvernement Mechichi sur les enjeux du rapport et labsence (abstention) du gouvernement et de la BCT. Les cinq derniers rapports du FMI (depuis 2013) ajoutent des annexes signes par les chefs de gouvernements et le gouverneur de la BCT pour exprimer la position tunisienne, et pour rassurer les Tunisiens quils font le ncessaire pour dfendre les intrts de la Tunisie dans ces processus techniques, statistiques et exigeant une expertise hors du commun. Le gouvernement Mechichi doit sexprimer au sujet de ce rapport et de la mission de consultation valuative faits par le FMI en fvrier pour dcider, oui ou non, de financer son gouvernement et pour quelles rformes structurelles attendues.: pratiquant lvaluation et la rvision des politiques publiques depuis 30 ans, jenseigne mes tudiants et tudiantes les bonnes pratiques valuatives dont celles de donner la parole aux responsables (et gouvernements en charge) des programmes valus pour nuancer, exprimer leurs points de vue et leur son de cloche au sujet des constats, engagements et recommandations. Cela semble faire dfaut au dernier rapport du FMI sur la Tunisie. Le FMI fait son juge et partie dans ce contexte. Dommage!Le gouvernement tunisien doit sexpliquer ce sujet. Le parlement aussi!La faute thique du FMI est lourde de consquences sur sa crdibilit en Tunisie et ailleurs. Le FMI doit rtablir la vrit, notamment au sujet de lappartenance de ces deux auteurs du statement diligent au nom de la Tunisie, au nom de son gouvernement et au nom des contribuables tunisiens.Le FMI doit assumer ses responsabilits thiques et sexcuser officiellement auprs des Tunisiens et Tunisiennes. En attendant, il doit clarifier et retirer son rapport dans les meilleurs dlais pour honorer la bonne pratique balisant la consultation, la rvision et lvaluation des politiques menes en Tunisie. Lavenir de la Tunisie est en jeu, et cela nest pas une mince affaire.Moktar Lamari, Ph.D.Universitaire au CanadaAuteur de plusieurs livres et articles au sujet de lvaluation et lthique du jugement consultatif et mesurant la performance des politiques conomiques programmes publics.