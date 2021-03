Tunisie : la présidence de la République confirme la réception d'un don de 500 doses anti-Covid

AA -

- Le gouvernement prsid par Hichem Mechichi a ragi en affirmant ne pas avoir connaissance de l'arrive de ces doses, alors que la sant relve de ses prrogatives.

La prsidence de la Rpublique tunisienne a confirm, lundi dans un communiqu, la rception de 500 doses de vaccins anti-Covid, fournis sous forme de don de la part des Émirats arabes unis.La prsidence tunisienne a partag ledit communiqu sur sa page officielle sur les rseaux sociaux.La Prsidence de la Rpublique a reu 500 vaccins anti-Coronavirus, l'initiative des Emirats Arabes Unis , a indiqu le communiqu, sans donner de plus amples dtails, ni sur le type du vaccin reu, ni sur ses conditions de conservation, ni sur la date de l'arrive des doses sur le sol tunisien.Et d'ajouter : Par ordre du prsident de la Rpublique, Kais Saed, ces doses ont t remises la direction gnrale de la sant militaire .Toujours selon le mme communiqu : La prsidence de la Rpublique affirme qu'aucune personne de la prsidence de la Rpublique ou d'autres dpartements n'a t vaccine avec ces doses, dans l'attente d'une nouvelle confirmation de son efficacit et de l'tablissement des priorits pour en bnficier .Si la Prsidence insiste sur la ncessit d'tablir des priorits pour bnficier des vaccins, il est tout de mme noter que les dispositions relatives cela ont dj t mises en place depuis deux mois.Pour sa part, le gouvernement prsid par Hichem Mechichi a soulign dans un communiqu rendu public sur sa page Facebook que suite la confirmation de la disponibilit d'un certain nombre de doses contre le coronavirus dans notre pays, il est important pour la Prsidence du gouvernement de prciser qu'elle n'avait pas connaissance de l'arrive de ces vaccins, ni de leur source, ni de l'tendue de leur disponibilit, ni des conditions sanitaires et juridiques ncessaires leur utilisation, ni de ce que ces doses sont devenues .Le communiqu a fait savoir que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi avait autoris l'ouverture immdiate d'une enqute sur les circonstances entourant l'entre de ces vaccins et leur utilisation et distribution .Le gouvernement a rappel que la gestion du processus de vaccination relve de la responsabilit du Comit National de Lutte contre le Coronavirus, dans le cadre de la stratgie nationale mise en place cet effet, qui a identifi les groupes prioritaires pour la vaccination .Plusieurs membres du Comit National de Lutte contre le Coronavirus affili au ministre de la Sant en Tunisie ont t contacts par le correspondant de l'Agence Anadolu pour recueillir des ractions sur l'affaire.Les dclarations de ces personnalits, qui ont prfr garder l'anonymat, ont oscill entre l'ignorance totale d'un tel don de vaccin de la part des Émirats, et l'attente des rsultats de la runion hebdomadaire du Comit, prvue pour ce mardi 2 mars pour mettre un communiqu propos de l'affaire.Un des membres du Comit (qui a prfr ne pas rvler son nom) a dclar : J'avoue que j'ignorais totalement l'existence d'un tel don, tout ce que j'en sais, je viens de l'apprendre sur Facebook .Un autre membre du Comit a mme voqu le scandale que cette affaire reprsente, dans la mesure o elle bafoue la stratgie nationale de lutte contre le coronavirus.Cette affaire clate au moment d'une crise politique qui secoue le pays entre la Prsidence de la Rpublique et la Prsidence du Gouvernement qui sont actuellement en conflit concernant le remaniement ministriel annonc par le chef du gouvernement, Hicham Mechichi, et approuv par l'Assemble des Reprsentants du Peuple (ARP), mais bloqu par le Prsident Kais Saed, qui avait mis des rserves sur certains noms et dnonc une violation des dispositions de la Constitution, refusant d'accueillir les nouveaux ministres pour la prestation de serment.Il est noter que la Tunisie s'apprte recevoir un don de la Chine de 100 000 doses de vaccin Sinopharm contre la Covid-19, selon le communiqu de la Prsidence de la Rpublique paru le 25 fvrier dernier.