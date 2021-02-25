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الجيش الأرميني يطالب رئيس الوزراء بالاستقالة

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - يريفان -

نيكول باشينيان وصف مطالبة الجيش له بالاستقالة بأنها "محاولة انقلابية"، داعيا مؤيديه للنزول إلى الشوارع



أصدر رئيس هيئة الأركان الأرمينية أونيك غاسباريان، وقادة كبار في الجيش، بيانا يطالبون فيه رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة.

ووفق أنباء تداولتها وسائل إعلام أرمينية، الخميس، وقع البيان غاسباريان وجميع القادة الكبار في الجيش.

من جانبه، وصف باشينيان مطالبة الجيش له بالاستقالة بأنها "محاولة انقلابية"، داعيا مؤيديه للنزول إلى الشوارع.



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