ONU/ Tunisie : Othman Jerandi appelle à l’adoption de la résolution portant sur la récupération des biens mal acquis

AA -

Le ministre tunisien des Affaires trangres, Othman Jerandi, a appel, mardi, les participants la 46me session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, adopter lunanimit le projet de rsolution prsent par la Tunisie, la Libye et lEgypte, portant sur limpact ngatif de la non-restitution des biens mal acquis leur pays dorigine.Cest ce qui ressort dun communiqu publi par le ministre des Affaires trangres, de la Migration et des Tunisiens ltranger sur sa page officielle sur Facebook.Le projet porte galement sur limportance damliorer la coopration internationale dans ce domaine, selon la mme source.La rcupration de ces fonds aidera les pays concerns dans la conscration des droits conomiques et sociaux , a dclar Othman Jerandi.Le ministre a ajout que cette approche reprsentera un lment essentiel dans la lutte contre la corruption et permettra la mise en place des bases dune bonne gouvernance.Cette rsolution contribuera, selon le chef de la diplomatie tunisienne, redonner espoir de nombreuses couches sociales, notamment les jeunes, quant un avenir meilleur, garantissant la libert et la dignit pour lesquelles le peuple tunisien sest battu.Il est noter que ce projet de rsolution, prsent initialement par la Tunisie, la Libye et lEgypte, a t a t adopt par le groupe africain au Conseil des droits de lHomme, en tant que projet de rsolution africain.