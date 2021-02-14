إيران تختبر صاروخا ذكيا بمدى 300 كلم

الأناضول -

حسب قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري..

أجرت القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، الأحد، اختبارا ناجحا لصاروخ ذكي بمدى 300 كلم.ونقلت وكالة "إرنا" المحلية عن قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري قوله: "وحدة صاروخ القوة البرية للجيش قامت باختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كلم في إحدى مناطق البلاد (لم تذكرها)".جاء ذلك على هامش المهرجان الوطني الثاني لإحياء ذكرى الشهيد "نامجو" التابع للقوة البرية للجيش الذي أقيم في مقر القوة صباح الأحد.كما أشاد بقدرة القوات البرية للجيش في مجال المدفعية وراجمات الصواريخ.وحول الإحداثيات التشغيلية لهذا الصاروخ، قال العميد حيدري: "هذا الصاروخ يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة، وهو جاهز للدفاع عن حدود إيران في مختلف الظروف الجوية".واختتم حديثه بالقول: "نحاول أن تكون أسلحتنا في هذا المجال آلية وذكية ودقيقة".