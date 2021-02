Entreprises publiques en Tunisie : Les chantiers de la restructuration piétinent dangereusement

Aujourdhui, la plupart des entreprises publiques affichent des pertes qui saccumulent et grvent dangereusement les quilibres financiers de lEtat. Ces pertes sont dues la mauvaise gestion et ne sauraient tre arrtes sans une srie de reforme rapide, cohrent et surtout acceptes par toutes les parties concernes.Globalement, les entreprises publiques souffrent de problmes au niveau de la gouvernance, labsence de vision stratgique, la baisse de la productivit, la complexit des procdures administratives, la hausse des dpenses et la baisse des recettes.La restructuration des entreprises publiques est parmi les chantiers qui ont t ouverts par les gouvernements prcdent mais nont pas abouti a rien. Par ailleurs, le nouveau gouvernement doit tirer les conclusions et doit mettre en uvre une stratgie visant en amliorer la gouvernance et en assainir la situation financire, en vue den amliorer les performances et en rduire les dficits qui grvent normment le budget de lEtat.Donc il est impratif de travailler darrache-pied pour les restructurer et les sauver, tout en garantissant leur durabilit, ce qui permettra ainsi de crer de la richesse et le dveloppement de plusieurs autres projets dans diverses rgions de la rpublique.Les axes de rforme des entreprises publiquesLa stratgie gouvernementale de rforme des entreprises publiques doit sarticuler autour des axes suivants :la revue de la stratgie, rorganisation au niveau des ressources humaines et loptimisation des processus de ces entreprises ;le lancement dun plan de mise niveau afin damliorer le rendement de ces entreprises et de limier leurs risques financiers ;la rationalisation de la gestion de ces entreprises et la mise en uvre dun programme de gestion efficient pour amliorer leurs performances ;la cration dune instance de gestion des participations publiques, dote de lautonomie financire et administrative et dun statut spcifique, cet organisme en devenir aura soumettre ses rapports et recommandations au chef du gouvernement et au parlement ;la transformation digitale des entreprises qui sont aujourdhui rticentes investir dans le numrique, il sagit pourtant dune des cls pour faire face la crise conomique.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie