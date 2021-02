Choix du pouvoir en Libye: début de la composition des listes définitives

-Le vote se tiendra vendredi, selon un membre du Forum du dialogue politique qui participe aux pourparlers de Genve

Les membres du Forum du dialogue politique libyen ont commenc, mercredi soir, la composition des listes dfinitives des reprsentants du pouvoir excutif, dans l'attente de voter vendredi, a dclar AA un membre du Forum qui a requis l'anonymat.Chaque liste sera compose de quatre candidats, soit un prsident, deux vice-prsidents du Conseil prsidentiel et un Premier ministre, a-t-il indiqu.Les listes qui seront soumises au vote sont au nombre de quatre seulement, ds lors que chaque liste ncessite 17 recommandations parmi les 75 membres du Forum et cela signifie que quatre listes uniquement sont en mesure dobtenir ces recommandations , a ajout la mme source.Le dlai ultime pour la remise des listes a t fix jeudi 22h00 (heure de Genve, 21h00 GMT) et le vote se tiendra vendredi, a-t-elle poursuivi.La troisime journe des discussions du Forum du Dialogue libyen a dmarr, mercredi matin, Genve, sous les auspices de la Mission des Nations Unies.La mission onusienne avait annonc mardi le recours l'option de former des listes de candidats au Conseil prsidentiel, aprs qu'aucun candidat n'ait obtenu le nombre minimum de votes, sur la base du mcanisme des collges lectoraux des trois rgions, la Tripolitaine (ouest), la Cyrnaque (est) et le Fezzan (ouest).Parmi les principaux candidats la Prsidence du Conseil et pour siger au Conseil prsidentiel figurent le prsident du Haut Conseil d'Etat, Khaled Mchri, le prsident de la Chambre des dputs de Tobrouk (est), Aguila Salah, qui appuie le gnral putschiste Khalifa Haftar, le ministre de la Dfense, Slaheddine Namrouche, et le commandant de la rgion militaire australe, Oussama Jouili.Selon la Mission onusienne, Mchri, candidat de la Tripolitaine, a obtenu 8 voix sur 37, tandis que Aguila Salah, candidat de la Cyrnaque, en a recueilli 9 votes sur 23 et Abdelmajid Seif Ennasr, candidat du Fezzan, a t choisi par 6 votants sur 14.Selon le mcanisme en question, un candidat est dclar vainqueur en cas d'obtention de 70 pc des votes de son collge lectoral (rgion), seuil qui na t atteint par aucun des candidats.En janvier dernier, les membres du Forum du dialogue ont adopt le mcanisme du choix de reprsentants du pouvoir excutif travers la composition de listes, au cas o le vote n'a pas t tranch via le collge des trois rgions.En vertu de ce mcanisme, il est procd la mise sur pied de liste de quatre membres parmi les rgions et doit obtenir 17 recommandations (8 de l'Ouest, 6 de l'Est et 3 du Sud) pour que la liste soit ainsi prte au vote en salle.Sera dclare victorieuse la liste qui obtiendra 60 pc des voix des votants en salle, ds le premier round. A dfaut, un deuxime round se tiendra et opposera les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier round. La liste qui sera dclar vainqueur est celle qui recueillera 50 plus 1 des voix.Le pouvoir qui sera issu de ce mcanisme sera intrimaire, et aura comme mission de grer les affaires de la Libye, en prlude la tenue d'lections lgislatives prsidentielle, le 24 dcembre prochain, dans l'espoir de mettre un terme au conflit qui secoue ce pays depuis plusieurs annes.La Libye souffre d'un conflit arm, depuis plusieurs annes. Les milices du gnral putschiste, Khalifa Haftar, disputent, avec l'appui de nombre de pays arabes et occidentaux, au gouvernement libyen, lgalit et pouvoir, faisant un grand nombre de morts et de blesss parmi les civils en plus d'importants dgts matriels.Depuis le 23 octobre dernier un cessez-le-feu a t dcrt en Libye, mais qui est sporadiquement viol par les milices de Haftar, en dpit des avances enregistres par les protagonistes dans leurs ngociations, aux plans politique et militaire, l'objectif tant de parvenir une solution pacifique au conflit.*Traduit de l'arabe par Hatem Kattou