Tunisie : Méchichi, un autre remaniement pour casser davantage l’économie ?

Un remaniement improductif et sans sens de lÉtat!

Un remaniement dvastateur pour linvestissement !

Arrtons la casse et les casseurs ! Hichem Mechichi, ce lambda devenu subitement chef du gouvernement (dsign et jamais lu), est aujourdhui impos de facto, comme le premier casseur de lconomie tunisienne. Ce personnage cr ex-nihilo par les partis islamiques au parlement, au pouvoir depuis seulement 5 mois, se permet de proposer un 12me remaniement ministriel (depuis 2011), sans programme conomique, juste pour mousser sa carrire politique, tant pis si la Tunisie dclare faillite, tant pis sur la Tunisie brule... Pourquoi?Sans programme conomique, sans leadership dmontr, ce leader mercenaire des partis islamiques est devenu toxique pour lconomie, abrasif pour limage de lÉtatet dangereux pour lavenir de la Rvolte du Jasmin. ExplicationPlus a change, plus cest pareil! Et pour cause : cest plus facile de changer de ministre et de gouvernement que de changer de politiques publiques. En remaniant son gouvernement, aprs 4 mois seulement, le chef de gouvernement Hichem Mechichi fait plus de ce qui na pas march par le pass. Il veut diluer les responsabilits, brouiller les cartes pour acheter du temps et dtourner lattention des enjeux brlants et des rformes douloureuses attendues. Ce 12e remaniement ministriel est illusoire et contre-productif! Pourquoi?Le nouveau gouvernement propos pour le vote de confiance des lus au parlement, pour une plnire prvue pour demain mardi, arrive les mains vides, sans programme daction, sans valuation des chantiers et urgences rgler et sans objectifs chiffrs. Comme si, changer de personnalit sigeant au Conseil des ministres suffit lui seul de changer les tendances et de solutionner les problmes qui saccumulent. Et les lus vont certainement voter la confiance et jouer leur parade habituelle pour mousser leur image, sans rien demander sur les rformes conomiques initier ni sur les objectifs viss.On attribue Albert Einstein la formule selon laquelle la folie, c'est de faire toujours la mme chose en esprant chaque fois un rsultat diffrent ! . De toute vidence, le remaniement de Mechichi sinscrit dans cette folie abrasive pour la confiance du citoyen, dvastatrice pour la prosprit conomique et contre-productive pour le bien-tre des Tunisiens et Tunisiennes.Depuis la Rvolte du Jasmin, en 2011, 12 gouvernements et plus de 467 ministres ont gouvern le pays pour ne rien changer, ne rien rformer et ne pas froisser les lobbies et les groupes dintrt qui financent les partis et les mnent par le bout du nez.Tous ont privilgi le statu quo, avec les mmes politiques conomiques, les mmes choix publics et les mmes instruments lis. Avec le rsultat quon connat : un État techniquement en quasi-faillite (45% du budget 2021 est rechercher auprs des bailleurs de fonds internationaux), un pouvoir dachat tronqu de 35%, un dinar divis par deux et une pauvret qui fait des ravages.Un universitaire canadien, trs familier des cercles du pouvoir en Tunisie avance que Les lites au pouvoir en Tunisie nont pas encore intgr dans leur schme de pense, lvaluation et la gouvernance axe sur les rsultats plutt que dagir en rationnels et pragmatiques, ils sont rests prisonniers du passionnel, avec des politiques fatalistes, vhicules par toujours plus de baraka et dinchallah!Sur le front conomique, industriels, oprateurs conomiques et partenaires internationaux sattendaient un srieux programme gouvernemental visant relancer lconomie et remettre le pays au travail. Peine perdue, le chef du gouvernement Hichem Mechichi joue le jeu de la coalition islamiste qui le soutient au Parlement et senfonce dans le terrain du politique. Il pense pouvoir, par ce remaniement, rebrasser les cartes et dtourner lattention des sujets brlants et dgonfler la bulle des contestations sociales.Et en tous les cas, il espre pouvoir favoriser sa longvit la tte du gouvernement.Mechichi a jug bon de faire plus de ce qui na pas march par le pass. À savoir, oprer un remaniement ministriel chaque fois que les tensions sociopolitiques montent et que les contestations senflamment et deviennent violentes, dans la rue comme au Parlement.Le timing de ce remaniement est suspect, et plus dun titre. Il survient, alors que le pays est en confinement total pour cause de Covid-19, en convulsion sociale pour insatisfaction face au marasme conomique. Ce remaniement survient aussi alors que le parlement est devenu totalement dysfonctionnel, bloqu en permanence par les conflits entre les partis en prsence, par les bagarres sanglantes et depuis peu par les grves de la faim engages par des dputs violents, en plein jour au sein du Parlement par des dputs islamistes.Mais au-del de ce timing suspect, trois dissonances majeures caractrisent ce nime remaniement ministriel en Tunisie.Un, Mechichi, ce jeune chef de gouvernement, prsent aux Tunisiens comme un technocrate apolitique, a dcid de politiser son gouvernement, en ajoutant des ministres sponsoriss par les partis politiques, constituant son coussin politique. Il a choisi de sentourer de ministres franchement politiques, mandats par leur parti politique pour rgler des enjeux partisans et brlants notamment au niveau des ministres de lIntrieur et de la Justice. Rsultat : un gouvernement de plus en plus la merci de deux grands partis politiques, avec un chef qui se prsente comme technocrate pour qui veut le croire!Deux, ce nouveau gouvernement qui va certainement bnficier de la confiance des partis politiques dominants, va tre investi sans programme fdrateur, sans cohrence sur les enjeux majeurs quaffronte la Tunisie aujourdhui. Dans sa configuration actuelle, ce nouveau gouvernement ne va pas adopter les rformes conomiques attendues, celles-ci ont besoin dun gouvernement fort, dot dun leadership dmontr et dune cohsion sans faille. Un gouvernement ambivalent, comme celui propos par Mechichi va niveler par le bas, va pinailler et maintenir le statu quo pour ne pas menacer les intrts des lobbies et groupes de pression. Et surtout pour survivre et prolonger son mandat.Trois, les partenaires conomiques internationaux, notamment les bailleurs de fonds (FMI, UE, World Bank) vont craindre le caractre zbr de ce nouveau gouvernement mi- technocrate, mi- politique. Les investisseurs ne pourront pas facilement composer avec une bipolarit nfaste pour la lisibilit des actions et mesures politiques initier. La double casquette que va mettre Mechichi ne peut quajouter une couche dincertitude dans un contexte conomique dj difficile et erratique sur le plan social. Ajoutons que ce remaniement est dj trs mal vu notamment pour son caractre sexiste anti-femme et pour labsence dconomistes crdibles (versus banquiers) et capables de ngocier, de concevoir et dimplmenter les rformes conomiques venir.Le packaging de ce nouveau gouvernement ne va pas convaincre les partenaires internationaux et ne fera que dgrader davantage la cote de crdit de la Tunisie. Au niveau national, et en ltat, la posture gouvernementale annonce ne va pas dsamorcer les tensions, bien en au contraire, on risque de les exasprer par les risques lis et les multiples incertitudes vhicules.* Universitaire au Canada