France : le couturie Pierre Cardin est mort à l'âge de 98 ans

Le couturier français Pierre Cardin est mort mardi à l'âge de 98 ans, ont rapporté des médias français.Le créateur, rénovateur de la haute couture française d’après-guerre, a enchaîné les inventions futuristes, lancé la première ligne de vêtements pour hommes, et apposé son nom sur de nombreux produits, précise le quotidien Le mondeNé le 2 juillet 1922 à Sant’Andrea di Barbarana en Vénétie (Italie) de parents cultivateurs, Pietro Costante Cardini grandit en France où sa famille a fui le fascisme, indique le même média.Dernier-né d’une famille de sept enfants, il avait débuté à 14 ans chez un tailleur de Saint-Etienne avant d’entrer, en 1944 à Paris, dans la célèbre maison Paquin – où il dessinera les costumes et les masques du film La Belle et la Bête (1946), de Jean Cocteau –, puis chez Elsa Schiaparelli, la couturière parisienne d’origine italienne qui comptait parmi ses amis Salvador Dali ou Alberto Giacometti. En 1947, Pierre Cardin est le premier employé de Christian Dior, qui vient d’ouvrir sa maison de couture, à Paris. A ce poste envié, il se vantait d’avoir participé à l’invention du tailleur Bar, dont la veste à la taille fine et aux basques amples, avait fait, d’emblée, le succès du New Look, souligne encore le Monde.Trois ans plus tard, en 1950, il fonde sa propre maison (au 10, rue Richepanse, aujourd’hui rue du Chevalier-de-Saint-George, dans le 8e arrondissement de Paris) et révolutionne la haute couture avec ses silhouettes circulaires abstraites, des formes sculpturales et de nouveaux tissus tel le vinyle pour sa ligne « Cosmocorps », ou la fausse fourrure qui fera scandale. Ses tenues frappent aussi par leurs couleurs et leurs motifs empruntés au pop art, note encore le quotidien français.