مصر.. مصرع 8 "اختناقا" إثر حريق بمستشفى لكورونا

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، السبت، جراء حريق في مستشفى حكومي لعزل حالات "كورونا" شمالي مصر.وأفاد موقع مصري اليوم بأن حريقا نشب في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمل لعزل مرضى كورونا في مدينة العبور بمحافظة القليوبية (شمال شرق).وأضاف نفس المصدر أن "الحريق أسفر عن مصرع 8 أشخاص . وتم إخلاء المرضى، والدفع بسيارتي إطفاء .ولفتت إلى أنه تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.وتشهد مصر حاليا الموجة الثانية للفيروس، وسجلت في الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.ووفق إحصاءات رسمية، سجلت مصر إجمالا 130 ألفًا و 126 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و309 وفيات، و108 آلاف و985 حالة تعاف.