Tunisie : 22 suspects devant la justice dans l’affaire des déchets importés d'Italie

-Le propritaire de la socit importatrice des dchets est toujours en fuite, alors que 12 responsables ont t arrts.

Le Procureur de Sousse a plac en garde vue 12 personnes suspectes dans l'affaire des dchets imports dItalie, alors que 10 autres personnes ont t entendues en tat de libert par le procureur, dans le cadre de la mme instruction, rapporte lagence de presse tunisienne (TAP, Officiel), citant le porte-parole et premier vice-prsident du Tribunal de premire instance de Sousse, Jaber Ghnimi.Le propritaire de la socit importatrice impliqu dans cette affaire, est toujours en fuite , a fait savoir Ghnimi.Parmi les personnes arrtes, samedi et dimanche, figurent lancien ministre de lEnvironnement au gouvernement Mechichi, Mustapha Laroui, un chef de cabinet, un ancien directeur gnral et deux directeurs de l'Agence nationale de gestion des dchets (ANGED), deux autres directeurs l'Agence nationale pour la protection de l'environnement (ANPE), un cadre de la Douane, le propritaire d'un laboratoire priv, un transitaire et un agent de la Poste.Dimanche, le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, avait annonc que le ministre de l'Environnement et des Affaires locales, Mustapha Laroui, a t dmis de ses fonctions, sans annoncer les raisons de cette dcision.Une brve dclaration du gouvernement avait prcis qu'il avait t dcid de charger le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Kamal Doukh, dassurer lintrim la tte du ministre de l'Environnement et des Affaires locales.Plus tt dans la journe de lundi, Badreddine Gamoudi, chef de la Commission de la Rforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de la gestion des finances publiques, a annonc l'Agence Anadolu l'arrestation du ministre limog, Mustapha Laroui, dans le cadre d'une mesure prventive afin d'enquter sur la question de l'importation des cargaisons de dchets italiens dans le pays.Lancien ministre de l'Environnement au gouvernement Fakhfakh, Chokri Ben Hassan, lactuel directeur de lANPE, trois ingnieurs de la mme agence, le consul de Tunisie Naples et deux cadres de la Douane, ont entre autres t auditionns lundi par le Procureur et sont rests en tat de libert.Le scandale, dvoil suite une enqute d'investigation diffuse le 2 novembre 2020 sur une chane de tlvision tunisienne prive, porte sur un march d'importation de dchets vers la Tunisie, conclu entre une socit tunisienne totalement exportatrice et une socit italienne.En vertu de cet accord, 282 conteneurs de dchets sont arrivs au port de Sousse et ont t prsents comme des dchets de plastiques recycler.Aussitt saisis aprs enqutes, les conteneurs en question taient remplis de dchets toxiques en violation des normes d'importation de dchets dans le monde et de plusieurs conventions internationales, dont celles de Ble et celle de Bamako .