Tunisie: Saied met en garde contre des "tentatives de faire imploser l’Etat de l’intérieur"

Le président tunisien kaies Saied a mis en garde, lundi, contre « les tentatives de faire imploser l’État de l’intérieur ».Selon un communiqué officiel de la présidence de la République, Saied a effectué une visite à « Ain Skhouna » et « Bir Soltane » du gouvernorat de Kébili, à la suite d’affrontements entre deux tribus, faisant un mort et 70 blessés.Le fond du différend est une parcelle de terrain située entre les deux régions.De violents heurts entre des habitants de la localité de Ain Skhouna limitrophe de la région de Bir Msinin et Bir Soltan à la frontière entre les gouvernorats de Médenine et Kébili (Sud de la Tunisie), ont éclaté ce week-end faisant au moins un mort et des dizaines de blessés."La Tunisie accueille tout le monde et il faut faire attention aux tentatives de faire imploser l'Etat de l'intérieur. Il ne faut pas se laisser entraîner dans le jeu de la discorde", a insisté le président tunisien en exhortant les habitants à privilégier la voix de la raison.Il est à rappeler que le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé, dans un communiqué publié dimanche, que des forces de sécurité et de l’armée sont intervenues en vue de rétablir la stabilité dans toute la région.A noter que certaines zones rurales sont épisodiquement le théâtre de violences tribales liées à des biens fonciers. En 2012, un jeune de 14 ans a succombé à des tirs par balles lors d'affrontements tribaux entre les habitants de deux localités à Gafsa (centre). En 2017, un autre différend foncier entre deux tribus de Kébili remontant à l'indépendance de 1956, a dégénéré et fait 78 blessés.