Tunisie: La Robotisation Pourrait Détruire 600 Milles Emplois Horizon 2030.

La pandmie du COVID-19, qui a paralys pratiquement tous les secteurs conomiques et particulirement le secteur manufacturier tels que les industries du textile et de lhabillement, les industries pharmaceutiques, a amen plusieurs pays occidentaux, qui disposent dj dun grand arsenal technologique, acclrer le processus de transition vers la robotisation des chaines de production et par voie de consquences relocaliser leurs sites de production dans leurs territoires pour des raison aussi logistiques que financires.De par le monde, on estime que 400 Millions d'emplois seraient supprims pour cause de la robotisation et de lIntelligence Artificielle (AI), lindustrie financire et les secteurs productifs traditionnels seraient les plus touchs, le premier via le dveloppement de plusieurs services en ligne, grce aux NTIC, le second via une robotisation grande chelle.Rien quen France, et selon diffrents rapports, on estime que lintelligence artificielle pourrait entraner la suppression de 10% 50% des emplois.Dsormais, Il est plus quvident que cette nouvelle orientation stratgique adopte par les pays dvelopps, qui sont nos principaux investisseurs dans le cadre des Investissements Directs Etrangers (IDE), va affecter grande chelle, le secteur productif national dont le principal atout rside en une main duvre relativement bon march.Il est patent que certains secteurs seraient touchs de plein fouet, par ce processus de robotisation, qui se met dj en uvre en Europe Occidentale et en Amrique du Nord et pouvant provoquer une vague de dsinvestissement dans les pays en voie de dveloppement comme la Tunisie.Dans cette triste perspective, la Tunisie doit se prparer subir des pertes demplois en masse, et le licenciement dune grande partie de la main duvre locale.Sur ce sujet, une tude mene pendant deux (2) ans par le McKinsey Global Institute suggre que lintelligence artificielle et les Robots pourraient remplacer jusqu 30 % de la main duvre mondiale.McKinsey estime que lautomatisation pourrait dplacer entre 400 et 800 millions demplois horizon 2030, ce qui obligerait 375 million de personnes de se reconvertir vers dautres mtiers En faisant lhypothse que 30% des emplois (Moyenne Mondiale) pourraient tre dtruits en Tunisie, toutes proportions gardes, en utilisant les donnes de lInstitut National de la Statistiques (INS) et en se limitant aux secteurs manufacturiers fortement dpendants de la main duvre, (Hormis le Secteur de la Pche et de lAgriculture), nommment :Les Industries Manufacturires.Les Industries Agroalimentaires.Les Matriaux de Construction, Cramiques et Verre.Les Industries Mcaniques et Electriques.Textile, Habillement et Chaussures.Autres Industries Manufacturires.http://www.ins.tn/fr/themes/emploiOn peut estimer les destructions demplois traditionnels :540 000 600 00 Emplois !Il est important de rappeler que si la Tunisie opte pour ne pas sengager dans la voie de la robotisation et de limplmentation de lintelligence artificielle, les IDE seraient inluctablement rduits voire disparaitre, puisque comme je lavais voqu ci-haut, les investisseurs trangers, dtendeurs sempiternels des nouvelles technologies, prfreraient de facto investir chez eux, et ventuellement relocaliser leurs units productives, de montage ou dassemblage, dans leurs territoires.Il est salutaire que LEtat engage de srieuses rflexions pour moderniser son systme de Formation Professionnelle et Continue, rviser les Curricula de la Formation Universitaire et Technologique, et arrter une stratgie de reconversion vers les mtiers davenir pour les travailleurs menacs de perdre leurs emplois dans la prochaine dcennie.