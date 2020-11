Argentine : Diego Armando Maradona est mort à 60 ans

AA -

Plusieurs médias ont annoncé ce mercredi le décès de la légende du football mondial et argentin, Diego Armando Maradona à l’âge de 60 ans.Considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur de tous les temps, Diego Maradona s’est éteint à l’âge de 60 ans à la suite d’une crise cardiaque, d’après l’annonce du quotidien argentin « Clarin »La légende du football argentin avait subi récemment une opération chirurgicale cérébrale, et toujours d’après les sources locales, il serait décédé des suites d’une complication cardio-vasculaire.Maradona a offert la Coupe du Monde 1986 à l’équipe nationale d’Argentine avec notamment la célèbre « main de dieu », un but audacieux qui restera gravé à jamais dans la mémoire des Argentins.Elu joueur du siècle par la FIFA devant son éternel rival Pelé, Diego Maradona a aussi été un personnage historique tant sur la pelouse qu’en dehors, de nombreuses frasques ternissant l’idole de tout un peuple comme les multiples épisodes sombres de son histoire avec la consommation de drogues diverses durant et après sa carrière de footballeur.