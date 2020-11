Trop d’État tue l’État ?

Un État budgtivore, un État dvoy!

Une bureaucratie plthorique finit par vampiriser les services publics

Un État noyaut par les intrts partisans

La dette gnre des taxes, hypothque lavenir et touffe linvestissement!

Trop d'État ruine lconomie !

Dfaut de paiement? Oui, le spectre du dfaut de paiement guette lÉtat tunisien, dix ans aprs la Rvolte du Jasmin. Le pays affronte un dficit budgtaire abyssal! Un dficit grandissant, fortement sanctionn par les agences de notation et ouvertement dcri par les prteurs, y compris la Banque centrale de Tunisie (BCT). Tous fustigent lindiscipline budgtaire de lÉtat et tous accusent laddiction maladive du pays une dette devenue toxique. La pression monte et les taux dintrt avec! La Tunisie doit se ressaisir. Elle doit discipliner les dpenses de son gouvernement en imposant un rgime minceur pour lÉtat. Faute de quoi, le dfaut de paiement ruinera les aspirations dmocratiques, avec un retour la case dpart !Trop dÉtat, tue lÉtat! Trop de bureaucratie ruine la dmocratie ? ExplicationPlusieurs conomistes tunisiens, intgres et non embrigads politiquement, ont vu venir le prcipice budgtaire. Et ils ont prvenu contre les dgts, en disant la vrit aux pouvoirs politiques en place. Les plus larbins dentre eux (souvent les plus mdiatiss) ont courb lchine, ne voulant pas alarmer lopinion publique et offenser les principaux partis politiques qui gouvernent depuis 2011!Pas besoin de dessin, la gouvernance institue depuis 2011 et institutionnalise par la nouvelle Constitution de 2014 a dvoy lÉtat, a perverti ses valeurs thiques et noy ses missions essentielles dans une mare de promesses utopiques et idologises. Et cest bien l que le prcipice budgtaire et la dette lie ont pris ancrage.Depuis 2011, la (mal) gouvernance conomique se dploie en trois 3D : 1) unpublic tout-va, 2) uneexponentielle et 3) unecontinue des services publics et des autres indicateurs conomiques.Ces 3D ont constitu le dnominateur commun des politiques publiques engages par les 10 gouvernements et les 440 ministres ayant gouvern le pays depuis 2011. Tous ont administr la Tunisie du Printemps arabe grce la dette, tous ont gonfl lÉtat dmesurment et au dtriment de linvestissement (public et priv). Tous ont contribu atrophier les recettes fiscales et amplifier les dpenses publiques !Aucun de ces gouvernements na hauss le ton et aucun de ces honorables ministres na os dmissionner pour dnoncer la dette et pour condamner les dficits qui rodent les quilibres macro-conomiques et le capital social. La crdibilit des lites politiques est profondment entache.De 36 000 fonctionnaires en 1961, la Tunisie comptait en 2010, 490 000 fonctionnaires et plus de 840 000 fonctionnaires (administrations et Socits publiques) en 2020. Entre 1961 et 2020, des effectifs de fonctionnaires sont multiplis presque par 25, alors que la population a seulement tripl pour la mme priode (60ans).Mais le saut le plus grave dans les effectifs date de 2011. Depuis la Rvolte du Jasmin, presque 250 000 fonctionnaires se sont ajouts aux effectifs de lÉtat et la masse salariale. Un trs grand nombre dentre eux sont pays pour ne rien faire : des emplois fictifs, des fonctionnaires fantmes, des fonctionnaires temps partielnayant pas le sens de lÉtat dans leurs convictions et valeurs. Ces faux fonctionnaires ont pullul et dans tous les secteurs : sant, ducation, scurit, justice, etc.En mme temps, et depuis la rvolte du Jasmin, linvestissement sest contract drastiquement. La croissance sest atrophie presque 1% en moyenne interannuelle. LÉtat finance les salaires de ses fonctionnaires par la dette, ses recettes fiscales nont pas suivi lemballement des dpenses publiques et les excs dans le train de vie de lÉtat.Le pch originel de lactuelle impasse budgtaire est li au bourrage de ladministration publique par des fonctionnaires plutt contre-productifs, recruts au gr des allgeances politiques, sans concours au mrite, sans comptences dmontres et sans valeurs thiques axes sur le bien public et le sens de lÉtat.Depuis 2011, la croissance dmographique en Tunisie a t de presque 10% (un million de personnes additionnelles), la croissance des effectifs de fonctionnaires a t de 50%. Cest pourquoi la facture salariale de lÉtat a explos depuis! La masse salariale de lÉtat augmente de presque 16 % par an, alors que i) les gains de productivit des fonctionnaires convergent vers zro et ii) la croissance est asthnique, voire ngative : -21% pour le 2e trimestre 2020.Une slection adverse qui ne dit pas son nom : les bons fonctionnaires sont dlogs par les mauvais fonctionnaires, et la loi de Newton fait le reste : un nivellement par le bas qui vide ladministration tunisienne de ses comptences et qui ouvre les portes aux moins dvous et de facto les moins comptents. Avec la clef, un risque moral, li notamment aux abus de pouvoir et corruption lie.LÉtat tunisien peut fonctionner et plus efficacement avec une atrophie des effectifs de fonctionnaires, du tiers facilement. LÉtat peut commencer par couper dans mauvaise graisse : rduire ses effectifs avant dendetter le pays et de pnaliser les gnrations futures. Il y a ici, la principale piste pour rduire les dficits et contenir le fardeau de la dette. Mais cela requiert du courage et du leadership des hommes et des femmes politiques. Et ce courage qui semble faire dfaut chez les lus et les lites lies.Lautre preuve du dvoiement de lÉtat a trait la politisation extrme des administrations publiques, toutes sans exception. Du ministre de la Scurit publique (police et forces de lordre), au ministre de la Justice, en passant par le ministre de lEnvironnement, ou celui des Finances, pour ne citer que ceux-l.Les partis politiques ayant gouvern le pays depuis 2011 ont plac beaucoup de leurs militants dans des postes clefs, pour servir de sentinelles et pour satisfaire leurs intrts partisans, plutt que ceux du pays et de la collectivit.À cette gestion partisane, sajoute une mchante couche de corruption, gnratrice dune indescriptible vasion fiscale. Une vasion qui concerne quasiment 80% des entreprises et tous les employs du secteur informel. Le secteur informel compte 48% des 3,6 millions d'actifs dclars.De la petite corruption, selon plusieurs ministres et conomistes sollicits par les mdias. Mais quand la petite corruption se gnralise, ses impacts finissent, somme toute, par couter bien plus cher que la grosse corruption. Cette dernire est plus concentre et plus limite dans son tendue, comme du temps de lre de Ben Ali (et sa famille).La politisation de ladministration publique a dvelopp, dans son sillage, un tat desprit qui fait fi du sens de lÉtat. Tous les sondages rcents montrent que la corruption de lÉtat (gouvernement, parlement, banques, justice, etc.) est au moins aussi importante que la corruption dans le secteur priv ou informel.La neutralit et la probit des fonctionnaires nest plus un souci pour les gouvernements de laprs 2011. Les lobbyistes et les barons de la contrebande font dsormais la loi et se sont installs dans les articulations nvralgiques de la prise de dcision au sommet de lÉtat. Tous vitent de payer leurs impts et senrichissent par des situations rentires, creusant davantage la faillite fiscale de lÉtat tunisien.Ltouffant dficit budgtaire que vit la Tunisie actuellement est en grande partie expliqu par cette politisation des administrations publiques! Un flau volontairement occult dans les dbats publics et les webinaires des conomistes de la place. Pourtant, il est plus facile de neutraliser ces milieux que de sendetter des taux dintrt pouvant frler les 12%, les prochains mois!Le niveau de la dette par rapport au PIB est pass de 38% en 2010 plus de 92% en 2020, Voire mme 112%, si on tient compte de la dette des entreprises publiques. En mme temps, la pression fiscale a atteint 33% (contre 19% en 2009). Et cela na pas arrang linvestissement qui sest rtract de 26% du PIB, en 2010 seulement 8% en 2020.Un rcent webinaire runissant 4 conomistes rputs, dont deux ex-ministres, a volontairement vacu les enjeux du fardeau de la dette. Un conomiste et ex-ministre a ax ses propos sur la lutte au dficit primaire, et son homologue, lui aussi ex-ministre a prfr justifier les dficits budgtaires par les carences en matire darbitrage politique. Dommage, les deux conomistes et ex-ministres ont occult le fardeau de la dette et la loi de lÉquivalence de Ricadro! Ne connaissent-ils pas cette loi macro-conomique? Cette loi stipule que laugmentation des dettes tatiques (et dficits) fait augmenter les taxes et fait pricliter les investissements privs priclitent. Anticipation rationnelle oblige! Et c'est bien ce qui arrive la Tunisie.Sur un plan purement thique, les dficits budgtaires et lendettement li vont pnaliser lourdement les jeunes gnrations tunisiennes. Et cette pnalisation sera encore plus dure quand on sait que la Tunisie est sur la trajectoire dun imminent dclin dmographique (moins dactifs occups pour remplacer les dparts la retraite).Avec la transition dmographique, l'État-providence est en passe de laisser place un État-dfaillance.LÉtat tunisien perd au fil du temps le sens de la qualit des services publics. Aujourdhui, il y a cinquante fois plus de voitures de fonction pour les gestionnaires de lÉtat que de lits dhpitaux quips pour les citoyens.Voulant tre un État passe-partout, un État touche--tout, lÉtat tunisien daujourdhui a fini par roder sa crdibilit, endett sa population et creus les dficits publics.L'État tunisien s'est dispers, sest puis et se fait vampiriser par ses lites politiques.Trop dÉtat ruine lconomie et dgrade la soutenabilit du bien-tre collectif.La dmocratie tunisienne paie dj les frais du fardeau d'une dette insoutenable. Et si le gouvernement n'engage pas les rformes requises, l'État risque de se trouver incapable de payer les salaires de 850000 fonctionnaires, incapable dhonorer les indemnits dun demi-million de retraitsavec toujours moins dappui aux services sociaux dune population dmunie qui avoisine les 3 millions.En dclarant faillite, en continuant reporter sine die des rformes attendues depuis 2011, la Tunisie ne peut que compromettre sa transition dmocratique, et ce, en se plaant de facto sous la tutelle politique de ses cranciers et la merci de ses prdateurs.