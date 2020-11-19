انفجار في أنبوب غاز رئيسي شمال سيناء

الأناضول -

وقع انفجار، الخميس، في الخط الرئيس المغذي لأنابيب الغاز الطبيعي في محافظة "شمال سيناء" شمال شرقي مصر، وفق إعلام محلي.وذكرت صحيفة "الشروق" (خاصة)، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن النيران اندلعت في أنبوب الغاز عند قرية "التلول" شرق مدينة "بئر العبد" الساحلية.وأكد المصدر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" (حكومية) "تعاملت مع الواقعة بتأمين الخطوط وإغلاق محابس التحكم للسيطرة على الحريق".وأضاف أنه "تم الدفع بسيارات الإطفاء للمنطقة وإغلاق مسار الطريق الدولي الموازي لخط الغاز لحين مرور سيارات التأمين وعربات الإطفاء".ولم تذكر الصحيفة أسباب حدوث الانفجار والأضرار الناجمة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية.وفي فبراير/شباط الماضي، وقع انفجار مشابه في خط الأنابيب، وتبنى الهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق بيان نشره آنذاك عبر حسابات تابعة له على "تويتر".وذكر التنظيم أن الهجوم وقع على خط الأنابيب الذي "ينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر".وفي فبراير/شباط 2011 بدأت سلسلة من الهجمات استهدفت خط عسقلان-العريش، إذ تعرض على مدار حوالي عام ونصف للتفجير أكثر من 27 مرة مما أدي إلى توقف مصر وقتها عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.