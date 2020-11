Il y a 21 ans, la tortiocratie du général Ben Ali était condamnée par le Comité des Nations Unies contre la torture pour la mort de Faysal Barakat

Il y a 21 ans, le mercredi 10 novembre 1999, le Comit des Nations unies contre la torture (CAT) rendait son verdict dans laffaire de mort sous la torture de Faysal Baraket, que je lui avais soumise le 29 mars 1994. Soit au bout de cinq ans et demi de procdure. Par la suite, jai obtenu que ce verdict ne soit pas considr comme un point final. Dans son jugement, le Comit avait formul des demandes lendroit de lEtat partie et il se devait den poursuivre lexcution, sous peine de voir son autorit morale seffriter irrmdiablement. Mais la Convention contre la torture ne prvoyait rien au-del des Constatations. Le Comit avait ainsi dfinitivement tabli sa jurisprudence sur ce point crucial. Faysal tait le premier bnficier de ce suivi (Follow-up) que javais propos au Comit par lentremise de la Coalition des ONG contre la torture (CINAT). Ce processus dure encore aujourdhui depuis lan 2000, avec notamment des convocations rptition de lambassadeur reprsentant permanent de Tunisie auprs des Nations unies Genve. Laffaire Baraket est tout entire pose sur un pidestal en granit inbranlable sous la forme dun rapport dautopsie OFFICIEL, reconnu par lEtat tunisien en tant que tel. Il est soutenu sur les quatre cts par quatre rapports dexpertise mdico-lgale des plus minents spcialistes du monde. De 1992 2011, laffaire tait parfaitement limpide et unanimement considre comme rsolue. Le pouvoir ntait labri de ses consquences que parce quil se barricadait derrire son emprise scuritaire et ses contingents de tortiocrates froids et de tortionnaires sanguinaires.Reste la grande nigme que je repose ici lattention des magistrats propres, de lopinion publique, des ONGs, des ayants droit, hormis Jamel Baraket et Kacem Chammakhi, ainsi que des mdias, en faillite totale sur laffaire Baraket :Depuis 2011, un processus judiciaire lourd et opaque est en cours. Laffaire a t ballote dans les arcanes des palais de justice 9 (neuf) reprises : Rapport de clture de linstruction , appel devant une Chambre daccusation , cassation , retour devant la Chambre daccusation, puis en cassation 4 X 2 fois allers-retours (Chambre daccusation/Cassation). Cela fait neuf procdures. Sur neuf ans, cela donne une moyenne dune anne par procdure. Or, la justice classique vient peine de se retirer conformment la loi sur la Justice transitionnelle. Les Chambres spcialises sont peine en train de tter le terrain, alors quelles sont sur leur troisime anne daudiences depuis 2018. Lacte daccusation de lIVD , cens tre la synthse des investigations judiciaires et la base des verdicts venir, est un cheveau de contradictions et de non-sens judiciaires.Pour ne prendre quun exemple, sur la question essentielle du volet mdical, voici ce quon peut lire au paragraphe 11.1.5, visant confondre des agents tortionnaires : Attendu que le lien de causalit entre la torture subie par la victime et la cause de sa mort reposent sur les tmoins oculaires codtenus (), attestant son exposition la torture et aux coups, sur les dclarations des Dr Sadok Sassi et Abdessattar Halleb, ainsi que sur les rapports des professeurs de Mdecine lgale trangers et enfin sur lexpertise sur ossements ralise sur la dpouille le 25/04/2013. Cela avait permis de mettre fin la controverse factice suscite par des hauts fonctionnaires dans le cadre de la tentative de maquiller un meurtre sous la torture sous l'apparence d'un accident de la circulation. A la page suivante, paragraphe 11.1.8, on lit ceci : Attendu que les prvenus Dr Sadok Sassi et Abdessattar Halleb, ont dlibrment sign un rapport d'autopsie qui ne refltait pas les effets de la violence et de la torture qu'ils ont vus sur le corps de la victime, qu'ils ont nots dans le brouillon manuscrit de leur rapport. Leur silence sur les effets de la torture sur le corps de la victime, le viol et la perforation intestinale, ayant entrain sa mort l'intrieur Le document officiel approuv, qui a t utilis pour protger les criminels et induire la justice en erreur, ainsi que les comits des Nations Unies et les organisations internationalesVu la rdaction assez rbarbative en arabe, voici lextrait tel quel :ɡ ی ی ɅMais le fait est que dans tout cela, lunique constante inattaquable au profit du jeune supplici, son argument massu, grav dans les annales du droit international, hors de porte de lEtat profond toujours tapi sous lEtat superficiel, le jugement du 10 novembre 1999 rendu par un organe onusien de grand prestige, au terme dun dbat contradictoire de plusieurs annes et sur la base dexpertises scientifiques en bton, ce jugement, dis-je, est banni, gomm, ni comme sil navait jamais exist. La justice officielle ne veut pas en entendre parler. Elle prtend rinventer la roue en faisant mine de dcouvrir laspect mdical de laffaire Baraket en 2011 ! Les parties civiles formelles se taisent et laissent faire. Les avocats prtendraient un jour ne pas avoir t informs et les journalistes ont dautres proccupationsOr, sur les 21 pages du jugement, dix pages au moins, soit la moiti du texte, portent sur la discussion mdicale fonde sur lautopsie du Dr Sadok Sassi, explicite et simplifie lattention des non francophones et non anglophones. Pour autant, ce texte reste aisment la porte des non mdecins, contrairement ce que certains ont pu prtendre aprs 2011, savoir quil tait code . Sur le volet mdical, tous les arguments oppos Amnesty international en 1992 ont t valus et classs en leur temps. Le pouvoir lui-mme stait rsign profil bas sur cette question. Il avait fini par opposer un silence gn Amnesty, qui avait continu le harceler sur le cas Baraket.Cette attitude tait cependant impensable devant le CAT. Il fallait se justifier au menu dtail, rpondre dans des dlais prcis Bref, le pouvoir avait fini par se rendre compte quil stait pris dans son propre jeu : ratifier des conventions internationales pour mieux les transgresser.Le texte du jugement expose mthodiquement comment le Comit en est venu se forger une intime conviction : les documents mdicaux ont tous t reproduits dans le cours de la dmonstration. Lautopsie originale des Docteurs Sassi/Halleb, puis lexpertise du Pr Pounder, suivie de lchange avec les mdecins tunisiens et lauteur de la communication, notamment quant ltat de la rgion anale de la victime. Dr Pounder a notamment rejet la thse des mdecins gouvernementaux selon laquelle une agression par intromission dans lanus laisserait obligatoirement des blessures. Ont ensuite t comments et cit en substance les travaux des docteurs Knight, Fournier et Thomsen, qui ont rejoint leur confrre Dr Pounder dans la lecture quil a fate de lautopsie du Dr Sassi, qui la confort dans sa conclusion que Faysal tait mort des suites des tortures atroces subies en ce 8 octobre 1991.Le Comit aura ainsi ralis lpoque le travail que la justice tunisienne se devait de mener. Ceci est encore plus vrai aprs la Rvolution du 14-Janvier. Or, non seulement cette justice na strictement rien entrepris sur ce plan, mais des magistrats, y compris en cassation, se sont tals lancer des avis et prendre des rsolutions sur la bases de documents mdicaux, sans aucun clairage spcialis. Ils sont alls jusqu reprocher au lgiste le fait que les magistrats nallaient pas comprendre son expertise et quil fallait quil y inscrive noir sur blanc le mot torture. Sans quoi, des magistrats lui reprochent un faux, avec contrepartie , et on le poursuit pour complicit de torture. Ce qui rend tous ces fonctionnaires du Parquet (( - - - ..., soumis au ministre de par la loi, entirement suspects, au mme titre que tous leurs prdcesseurs complices de lAncien rgime et actuellement cits par eux en tant quaccuss, pour leurs agissements au service du pouvoir dchu, entre 1991 et 2011 (-- ).La discussion en question a rgl la question de ltat du corps au moment du dcs, de ltat de la rgion anale, invoqu par le pouvoir pour nier la mort sous la torture et, in fine, du mcanisme de survenue de ce dcs, que les mdecins du pouvoir avaient dclar impossible dterminer. Un dialogue indirect stait install entre les praticiens et le Pr POUNDER a dit et redit sa conclusion sans appel, que la mort est due des tortures atroces et prolonges, comprenant lintroduction dans lanus dun objet long sur au moins 15 cm, provoquant la perforation de la jonction recto sigmodienne, qui entraine le dversement des dchets contenus dans lintestin dans tout labdomen, empchant les poumons de fonctionner, puisque ne laissant valides que deux segments du lobe suprieur du poumon gauche , souligne le rapport dautopsie, repris dans les attendus du jugement, au paragraphe 2.5, qui reproduit le texte intgral de lautopsie du Dr Sassi. Dvidence, nulle comparaison nest mme envisageable entre ce travail de fourmi du Comit onusien et celui entrepris par la machine vapeur judicaire de Tunis. Le volet mdical na le plus souvent t abord que pour le retourner contre le lgiste, considr comme le maillon le plus faible, parfait bouc-missaire pour dgager les tortionnaires et leurs donneurs dordre.Qui a intrt ainsi dsarmer la victime aprs sa victoire contre lEtat devenu criminel ? Par quel extraordinaire les parties civiles, hormis les intrus trangers venant parasiter notre cause, se laissent-elles mener labattoir ? Et cette escouade davocats dbonnaires et toujours aux anges dans les premires loges devant juges et mdias, quest-ce qui les fait applaudir des clients empresss daller marquer des buts dans leur propre cage ? Et ces trangers qui prtendent mettre la main dans mon affaire tout en se refusant la moindre concertation, ces petits rsidents gnraux sans envergure et sans vergogne, qui sont en perptuelle cocagne lombre des familles quils prtendent dfendre, en les livrant aux marchands de malheur ? Cela sent la corruption mille lieues et il faudra mettre les ralits au jour sans plus tarder Tous ces gens-l doivent savoir que le fait dignorer la condamnation de lEtat tunisien par les Nations Unies dans laffaire Baraket, ainsi que le fait de ne pas la citer comme base de poursuite contre les coupables, est une trahison et une forfaiture qui leur collera la peau jusquau Sicle des sicles.Aprs notre lettre ouverte du 13 juillet 2020 sur BabNet la Ministre de la justice de lpoque, nous ritrons notre appel pressant au ministre actuel, M. Mohamed Boucetta, magistrat neuf et dsormais chef de tous les parquets, pour quil regarde de trs prs ce qui se trame Nabeul-Grombalia, et dans son administration Bab Benat, concernant les affaires des martyrs de la torture, en loccurrence ici Faysal Baraket, qui a obtenu la condamnation de lEtat tunisien de la part des Nations Unies, comme dcrit ci-haut. Entre 2011 et 2017, des fonctionnaires de lappareil judiciaire sont parvenus mtamorphoser laffaire, de sorte que les coupables vivent paisiblement et que les tmoins-experts mdecins de la sant publique sont devenus les principaux accuss de torture. Lacte daccusation transmis la Chambre spcialise de la Justice transitionnelle est entirement charge contre le mdecin lgiste. Les actes judicaires qui le disculpent et le rhabilitent, notamment un arrt de cassation, ont t soigneusement dissimuls. Tout en restant vigilant face cette triste ralit, nous pensons que vos hautes fonctions vous permettent dagir utilement pour remettre le processus judiciaire lendroit, de faon sauvegarder les droits des victimes et empcher lofficialisation de limpunit. Avec nos souhaits de bonne chance.