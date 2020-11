Au cimetière de Borgel, les Chrétiens de Tunisie honorent les Saints inconnus (Reportage)

AA -

Les Chrtiens de Tunisie commmorent la fte de Tous les Saints et de la Toussaint , qui est clbre au dbut du mois de novembre de chaque anne.La fte de la Toussaint est gnralement clbre par les glises catholiques. Cette fte a t institue pour commmorer les Saints inconnus, pour lesquels aucun mmorial spcifique n'a t rig, ce qui a incit le Pape Boniface IV (608-615) instituer un mmorial en ce jour de la Toussaint.La clbration de cette fte en Tunisie est gnralement marque par la visite du cimetire chrtien de Borgel dans la capitale, en prsence de dizaines de chrtiens, de religieuses et de prtres, au milieu des bouquets de fleurs et des cierges.L'Agence Anadolu a t prsente lors de la clbration par les chrtiens de Tunisie de la Fte de la Toussaint, commmore, en raison des mesures prventives mises en place cause de la propagation de la pandmie de la Covid-19, titre individuel et non pas collectif.La visite du cimetire chrtien de Borgel de la capitale Tunis a t effectue, cette anne, titre individuel, en l'absence des surs et des prtres qui avaient l'habitude daccomplir leurs prires runis, aprs avoir fleuri les tombes, allum les cierges et pri la mmoire des morts.Dans une dclaration faite l'agence Anadolu, le tunisien chrtien Nicolas Scarbita a indiqu : D'origine italienne, je suis n en Tunisie. Je suis la aujourd'hui pour commmorer la mmoire de mes parents loccasion de la fte de la Toussaint .De son ct, la polonaise Karla (40 ans) arrive au cimetire avec deux bouquets de fleurs, un blanc et un violet, pour clbrer la Toussaint et commmorer la disparition de ses parents, dcds en Tunisie en 2018 et en 2020.Il sagit dune occasion trs particulire pour nous. Nous avons vcu et enterr nos proches ici en TunisieLorsque je traverse la Mditerrane et je viens en Tunisie, je me sens proche de mes parents et je me rappelle les doux et vanescents souvenirs de mon enfance , a-t-elle dit.Il n'est plus tonnant de voir des versets coraniques et des pierres tombales islamiques l'intrieur du cimetire chrtien de Borgel, en plus de pierres tombales en plusieurs langues, dont l'italien, le franais, le maltais, lallemand, le chinois et le japonais.Mohamed Ali Rjeb, responsable du cimetire chrtien de Borgel a dclar AA que cet endroit a t amnag en 1937 et que l'ensemble des chrtiens rsidents dans le pays et qui y sont dcds sont enterrs ici.Il a ajout que les restes mortuaires ont t transfrs de l'ancien cimetire, situ prs de deux kilomtres.Dune superficie de neuf hectares, le cimetire compte 12000 tombes. Les chrtiens, de tout bord, visitent le cimetire, mais en cette circonstance exceptionnelle, impose par la COVID-19, la clbration de la Toussaint cette anne n'a pas vu affluer grand monde , a-t-il relev.A son tour, la mairesse de Tunis Souad Abderrahim s'est rendue au cimetire o elle a chang avec les visiteurs chrtiens.Dans une dclaration faite Anadolu, Abderrahim a soulign que les services municipaux ont accompli leur rle en embellissant et en nettoyant le cimetire et notre coopration reflte la tolrance et la coexistence pacifique qui caractrisent la Tunisie .Il n'existe pas de statistiques officielles du nombre des chrtiens en Tunisie, Nanmoins, il ressort de chiffres non-officiels que leur nombre s'lve 35 milles, dont la majorit relve de l'Eglise catholique du Vatican.La Tunisie compte une population totale de 13 millions d'habitants.*Traduit de l'arabe par Hatem Kattou