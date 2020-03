Coronavirus : Le président algérien reporte sa visite en Tunisie

Vendredi 13 Mars 2020



La visite était prévue lundi et mardi prochains, selon un communiqué rendu public par la Présidence tunisienne.

La Présidence tunisienne a annoncé, vendredi, que la visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, prévue la semaine prochaine en Tunisie, a été reportée à cause du Coronavirus.C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par la Présidence tunisienne, après un entretien téléphonique entre le président tunisien Kaïs Saïed et son homologue algérien.La visite de Tebboune était prévue lundi et mardi prochains.Tebboune a justifié cette décision par la situation sanitaire qui prévaut actuellement, soulignant sa détermination à effectuer cette visite dans les plus brefs délais une fois passée cette étape délicate que traverse le monde.Le premier cas de coronavirus a été enregistré dans le pays le 2 mars. Le président Kaïs Saïed avait alors annoncé des mesures préventives pour lutter contre le virus, en coordination avec divers ministères et un certain nombre de pays.Jeudi, le ministère tunisien de la Santé a annoncé que le bilan des cas confirmés est passé à 13 cas, en Tunisie.Mercredi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le Coronavirus comme étant une "pandémie", un terme scientifique qui exprime l'aggravation de la situation par rapport au terme d'"épidémie mondiale", utilisé auparavant, symbolisant la propagation internationale du virus, hors confinement dans un seul pays.Près de 134 mille personnes ont été infectées par le coronavirus dans 126 pays et territoires, près de 5000 malades sont morts, la plupart en Chine, en Corée du Sud, en Italie et en Iran, jusqu'à jeudi.La propagation du virus a entraîné la suspension de la Omra, et le report ou l'annulation d'activités sportives, politiques et économiques à travers le monde, sur fond d'efforts accélérés pour contenir la maladie.Le nombre de décès dus au Coronavirus, qui s'est propagé dans la plupart des pays du monde, est passé à 4 990 décès, tandis que le nombre de personnes infectées est passé à environ 135 000, selon les informations recueillies par Anadolu sur la base de données officielles.