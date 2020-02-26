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الولايات المتحدة.. ارتفاع عدد المصابين بـ ''كورونا'' إلى 60

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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الأناضول - ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 60، بحسب إعلام محلي.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس أزار، قوله: "هناك الآن 15 حالة مؤكدة لمصابين بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر أو الاتصال المباشر بالمسافرين في الولايات المتحدة".


وأضاف أزار: "حتى صباح اليوم، كان لدينا فقط 14 حالة مكتشفة في الولايات المتحدة ومرتبطة بالسفر، أو الاتصال المباشر مع المسافرين".

وتابع: "وأثناء قدومي إلى هذه الجلسة، تم إبلاغي أنه تم تسجيل إصابة أخرى".

وحسب أزار، فإن هناك أيضا 3 إصابات أخرى تعود لأمريكيين أعيدوا من مدينة ووهان الصينية، مكان تفشي الفيروس، و42 حالة أخرى لأشخاص تم إجلاؤهم من سفينة "دايموند برنسيس/أميرة الماس"، السياحية، ليصل إجمالي العدد إلى 60 حالة بين الأمريكيين.


  
  
  

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