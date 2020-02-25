كورونا.. حجر صحي على فندق يضم ألف سائح بجزر الكناري

Mardi 25 Février 2020
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الأناضول - مدريد -
بعد تأكيد إصابة أحد رواد الفندق بالفيروس وهو طبيب إيطالي..
وضعت سلطات جزر الكناري التابعة لإسبانيا، الثلاثاء، فندقا كاملا قيد الحجر الصحي على خلفية تأكيد إصابة أحد رواده بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن مسؤولين (لم تسمهم) قولهم إنه "تم فرض حجر صحي على فندق يضم ألف سائح، بعد تأكيد إصابة شخص بكورونا، وهو طبيب إيطالي".
وينتمى الطبيب المريض لمنطقة شمال إيطاليا، بؤرة تفشي الفيروس في ذلك البلد الأوروبي، حيث سجلت غالبية الحالات المصابة بكورونا.
وشهدت إيطاليا وفاة 7 أشخاص بالفيروس، وإصابة 283 شخصا، حسب المصدر ذاته.
وتقع جزر الكناري في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 977 حالة، بعد تسجيل البلاد 84 إصابة جديدة.
وأصيب نحو 80 ألف شخص حول العالم بكورونا حتى صباح الثلاثاء، غالبيتهم في الصين، حيث بلغت عدد الإصابات 77 ألف و658 حالة، والوفيات ألفي و663 حالة.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم
الأناضول - مدريد -
بعد تأكيد إصابة أحد رواد الفندق بالفيروس وهو طبيب إيطالي..
وضعت سلطات جزر الكناري التابعة لإسبانيا، الثلاثاء، فندقا كاملا قيد الحجر الصحي على خلفية تأكيد إصابة أحد رواده بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن مسؤولين (لم تسمهم) قولهم إنه "تم فرض حجر صحي على فندق يضم ألف سائح، بعد تأكيد إصابة شخص بكورونا، وهو طبيب إيطالي".
وينتمى الطبيب المريض لمنطقة شمال إيطاليا، بؤرة تفشي الفيروس في ذلك البلد الأوروبي، حيث سجلت غالبية الحالات المصابة بكورونا.
وشهدت إيطاليا وفاة 7 أشخاص بالفيروس، وإصابة 283 شخصا، حسب المصدر ذاته.
وتقع جزر الكناري في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 977 حالة، بعد تسجيل البلاد 84 إصابة جديدة.
وأصيب نحو 80 ألف شخص حول العالم بكورونا حتى صباح الثلاثاء، غالبيتهم في الصين، حيث بلغت عدد الإصابات 77 ألف و658 حالة، والوفيات ألفي و663 حالة.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم
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