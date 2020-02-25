تراجع إضافي في إنتاج ليبيا النفطي بسبب استمرار إغلاق حقول

Mardi 25 Février 2020



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الأناضول

بلغ 122 ألف برميل يوميا مقارنة مع 1.13 مليون يوميًا في يناير

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن تراجعا إضافيا طرأ على إنتاج النفط في البلاد إلى 122.43 ألف برميل يوميا، نتيجة للإغلاقات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.وذكرت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، أن الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 2.1 مليار دولار منذ 24 يناير/ كانون ثاني الماضي.والشهر الماضي، أغلق موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستفيد منها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى.بينما أعلنت مؤسسة النفط، حالة "القوة القاهرة" بتاريخ 18 من الشهر ذاته، بسبب الإغلاقات التي طالت الموانيء وإغلاق خطوط أنابيب من جانب قوات موالية لحفتر.وفي يناير، بلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا 1.13 مليون برميل يوميا، وفق أرقام منظمة مصدري النفط "أوبك".وأشار بيان المؤسسة اليوم، أن إنتاج النفط والغاز ما يزال في تراجع كبير، "نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، مما تسبب بدوره في تعطيل عمليات الإمداد والنقل".وزاد: "مؤسسة النفط مستمرة في توفير المحروقات بالمناطق الشرقية والوسطى، بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين".