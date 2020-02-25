Radio Babnet Tunisie  Najet - تفرق كثير   

بشرى رئيس الجمهورية

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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مرتجى محجوب


و أنا أتابع أخبار الثامنة على قناتنا الوطنية ، صدمت و ذهلت من تصريح رئيس الجمهورية الذي يبشرنا فيه بقبول أمير قطر الذي وصفه بالشقيق الساعي لسعادة أشقائه ، تمويل المدينة الصحية بالقيروان لتنضاف للمستشفى المتعدد الاختصاصات في نفس المدينة و الممول من طرف المملكة العربية السعودية !

إضافة أيضا لتمويل قطري لمشروع سوق خضر و غلال بسيدي بوزيد و ما يحمله من رمزية و احالة لبرويطة البوعزيزي .


علينا بطبيعة الحال أن ننتظر حتى نعلم صيغة التمويل ان كانت في شكل هبة أم قرض ...و لكن الصادم و المذهل بالنسبة لي هو شكل و مضمون كلمة رئيس الجمهورية و الفرحة العارمة تعلو محياه بدون أي حرج مما وصلنا اليه من ذل و هوان عبر تبشير شعبنا بهبة أو مساعدة أو صدقة أو قرض أو لا أدري ماذا ...

فبربكم ، هل سمعتم يوما بمتسول يصرخ في الناس ليعلمهم بحصوله على صدقة !!!

ثم هل سيكون هذا العطف القطري بلا مقابل و لوجه الله و هو ما لا يمكن أن يصدقه حتى الأغبياء ، أم متعلق بمواقف تونسية مطلوبة لدى المحور القطري التركي حول ما يجري في ليبيا الشقيقة !

أني أسف و حزين على ما الت إليه الأمور في وطني العزيز .

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198611

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 10h 35m |           
فبربكم هل سمعتم بمتسول يسب المحسن؟.....بري ارقد الفلوس متاع الامارات خذاوهم الصحاح من المرتزقة😎



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