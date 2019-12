Présidence tunisienne: Erdogan et Saïed ont discuté du cessez-le-feu en Libye

Mercredi 25 Decembre 2019



AA -

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue tunisien, Kaïs Saïed ont discuté des moyens d'accélérer le travail sur un cessez-le-feu en Libye, le plus tôt possible, a indiqué la Présidence tunisienne.C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par la Présidence tunisienne après une séance de travail tenue par les deux présidents, mercredi.Erdogan s'est rendu à Tunis mercredi dans le cadre d'une visite de travail de quelques heures. Son homologue Saïed l'a accueilli à l'aéroport international de Carthage.Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et a abordé plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les problèmes régionaux actuels, en particulier la situation en Libye.Le communiqué ajoute que "la réunion a souligné l'importance de développer les échanges commerciaux et touristiques et de renforcer les relations militaires entre la Tunisie et la Turquie".Les discussions bilatérales ont porté sur les moyens de coopération dans les domaines de la santé et de l’agriculture, où il a été convenu de construire un hôpital pour enfants en Tunisie en coordination avec l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), en plus de discuter de la possibilité d'importer des produits agricoles tunisiens tels que les dattes et l'huile d'olive, notant qu'un protocole sera signé ultérieurement.