Tunisie : Le Président Saïed rencontre des personnalités libyennes pour une sortie de crise

Mardi 24 Decembre 2019



Le prsident tunisien Kais Saed a rencontr, lundi, des reprsentants du Conseil suprme des tribus et des villes libyennes pour discuter de la possibilit de lancer une initiative pour une sortie de crise en Libye."Nous nous runissons ni pour rechercher de lgitimit ou remplacer les uns par les autres, car il existe une lgitimit internationale", a expliqu Saed.En effet, les forces du gnral la retraite, Khalifa Haftar contestent la lgitimit du gouvernement libyen d'entente nationale, reconnu par la Communaut internationale.Dans un communiqu rendu public par le cabinet prsidentiel, Saed a fait savoir que cette initiative, laquelle il souhaite la russite, pourrait ouvrir des horizons plus larges pour d'autres initiatives.Pour le Prsident tunisien, la solution la crise libyenne ne peut maner que des Libyens eux-mmes pour que la Libye puisse retrouver sa prosprit, sa scurit et construise un nouvel avenir loin des ruines du pass.Le peuple libyen refuse d'tre sous le protectorat de quiconque, et nous esprons proposer une initiative pour soutenir la lgitimit, a-t-il poursuivi.Dans ce contexte, la prsidence tunisienne a rvl que cette runion sest tenue " la suite de l'autorisation mise par le Conseil suprme libyen du chef de l'Etat (Sad) afin d'intervenir en toute urgence pour runir les enfants de la patrie", a rapport le communiqu.En janvier 2017, le prsident tunisien dfunt Bji Cad Essebsi avait lanc une initiative pour rsoudre la crise libyenne, en coordination avec l'Égypte et l'Algrie.Cette initiative a appel toutes les parties libyennes acclrer la mise en place d'un terrain d'entente pour le dialogue et la rconciliation, et rejeter la division et l'exclusion, pour construire un État libyen dans lequel le peuple jouit de la scurit et de la stabilit.Il est rappeler que les forces de Haftar ont lanc, depuis le 4 avril, une offensive, en perte de vitesse, pour prendre le contrle de Tripoli, faisant chouer les efforts des Nations Unies pour organiser une confrence de dialogue entre les Libyens.Pour mettre fin au conflit qui dure depuis 2011, l'Allemagne, avec le soutien des Nations Unies, cherche runir les pays concerns par laffaire libyenne lors d'une confrence internationale Berlin, dont la date na pas encore t fixe.