الدوحة..وزير الدفاع التركي يبحث مع السرّاج مذكرتي التفاهم التركية الليبية

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول - الدوحة/ صرب أوزر
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال إن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي التفاهم بين البلدين حول تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني.
جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما السبت، على هامش النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة" في دولة قطر، بمشاركة رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر.
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وقال "أكار" في حديثه لمراسل الأناضول، عقب الاجتماع، إن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار.
وشدد الوزير على أن ما تقوم به تركيا هو عبارة عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وأنها ستواصل هذا النهج.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في الثامن ديسمبر.
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال إن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي التفاهم بين البلدين حول تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني.
جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما السبت، على هامش النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة" في دولة قطر، بمشاركة رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر.
اقرأ أيضا: هل يسهم الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في إنهاء الصراع الليبي؟
وقال "أكار" في حديثه لمراسل الأناضول، عقب الاجتماع، إن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار.
وشدد الوزير على أن ما تقوم به تركيا هو عبارة عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وأنها ستواصل هذا النهج.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في الثامن ديسمبر.
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