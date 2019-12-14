البيت الأبيض يصف التصويت على لائحة عزل ترامب بـ''مهزلة بائسة''‎

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول -
متحدثة البيت الأبيض ستيفاني غريشام، قالت إن تصويت اللجنة القضائية في المجلس بالموافقة على التهمتين "وصل إلى نهاية مخجلة"
وصف البيت الأبيض، التصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي على تهمتين في سياق التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بـ "المهزلة البائسة".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان مساء الجمعة، إن تصويت اللجنة القضائية للمجلس بالموافقة على التهمتين "وصل إلى نهاية مخجلة"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.
وأضافت: "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".
ومع إقرار اللجنة بقيادة الديمقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على إقرار التهمتين نهاية الأسبوع، حسب المصدر نفسه.
والجمعة، صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي على تهمتين موجهتين للرئيس ترامب، لتدشن بذلك أولى خطوات التصويت على عزله من منصبه.
ووافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما "عرقلة العدالة" و"إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي".
وصدقّ 23 عضوا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرين (الجمهوريون).
وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتين للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع المقبل.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
متحدثة البيت الأبيض ستيفاني غريشام، قالت إن تصويت اللجنة القضائية في المجلس بالموافقة على التهمتين "وصل إلى نهاية مخجلة"
وصف البيت الأبيض، التصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي على تهمتين في سياق التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بـ "المهزلة البائسة".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان مساء الجمعة، إن تصويت اللجنة القضائية للمجلس بالموافقة على التهمتين "وصل إلى نهاية مخجلة"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.
وأضافت: "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".
ومع إقرار اللجنة بقيادة الديمقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على إقرار التهمتين نهاية الأسبوع، حسب المصدر نفسه.
والجمعة، صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي على تهمتين موجهتين للرئيس ترامب، لتدشن بذلك أولى خطوات التصويت على عزله من منصبه.
ووافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما "عرقلة العدالة" و"إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي".
وصدقّ 23 عضوا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرين (الجمهوريون).
وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتين للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع المقبل.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
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