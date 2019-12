Inde: au moins 43 morts dans l’incendie d’une usine à New Delhi

Dimanche 08 Decembre 2019



Un énorme incendie a embrasé, dimanche, une usine de New Delhi, faisant 43 morts et de nombreux blessés, a indiqué la police indienne.La plupart des décès ont été signalés parmi les travailleurs dormant à l'intérieur du bâtiment, a indiqué l'agence de presse locale Asia News International, citant des sources policières.Selon des responsables de la police sur les lieux, des dizaines de travailleurs se trouvaient à l'intérieur de l'usine lorsque le feu a éclaté dans le quartier de Sadar Bazar.L'usine est située dans un quartier résidentiel. Les pompiers se sont précipités sur les lieux après que l'incendie ait été signalé tôt le matin.Le bilan des morts devrait augmenter en raison de blessures graves.Atul Garg, le chef des pompiers de New Delhi, a déclaré que les pompiers avaient initialement du mal à éteindre les flammes car des voies étroites bloquaient l'accès à la zone."Il s'agit du deuxième plus grand incendie de l'histoire de Delhi (…) Nous avons sauvé près de 50 personnes jusqu'à présent sur le site", a-t-il déclaréEt d’ajouter que l'usine était remplie de matériaux d'emballage. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Hindu Rao et à l'hôpital RML.Les autorités doivent encore établir la cause de l'incendie.Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances aux victimes de la tragédie.«L'incendie dans Anaj Mandi à Delhi sur Rani Jhansi Road est horrible. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu leurs proches. Souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Les autorités fournissent toute l'assistance possible sur le site de la tragédie », a-t-il déclaré sur Twitter.