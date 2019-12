Tunisie/Accident de bus touristique: Le bilan s'alourdit à 26 morts

Lundi 02 Decembre 2019



AA -

Le bilan de l'accident de bus survenu dimanche dans le nord-ouest de la Tunisie s'est alourdi à 26 morts et 16 blessés, a rapporté l'agence de presse tunisienne (TAP, Officiel).Selon un nouveau bilan annoncé par le ministère de la Santé publique, le nombre des victimes est passé de 24 à 26 morts et 16 blessés.Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, dimanche, au chevet des blessés de l’accident du bus touristique, au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous de Béja, selon un communiqué publié par la présidence de la République.Plus tôt dans la journée de dimanche, le ministère de l’Intérieur a annoncé que l’accident a eu lieu dimanche matin, lorsqu’un bus transportant 43 personnes, dans le cadre d’une excursion touristique entre Tunis et Aïn Draham, est tombé dans un ravin, après avoir franchi une barrière métallique.C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur dont Anadolu a eu copie.Une cellule de crise a été mise en place pour assurer le suivi, a ajouté le ministère de l’Intérieur.La région de Aïn Draham est une zone montagneuse, connue par ses virages dangereux et l’exiguïté de la majorité routes.