Tunisie: Habib Jemli, consulte les représentants des magistrats

Le chef du gouvernement tunisien, chargé de la prochaine formation gouvernementale, Habib Jemli, s’est entretenu, samedi avec le président de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT), Anas Hamadi et le président du syndicat des magistrats, Ibrahim Bouslah. Ces entrevues interviennent dans le cadre des consultations pour la formation du prochain gouvernement tunisien.Jemli a entamé, mardi, les consultations avec les différentes formations politiques pour la formation du prochain gouvernement.Anas Hamadi a déclaré à l’issue de son entrevue avec Jemli qu’il a insisté sur la nécessité de consolider le budget du ministère de la Justice et l'importance d’accélérer la mise en place du « fonds de la qualité de la Justice ». Les deux hommes ont, également, abordé la révision de la législation organisant le secteur de la Justice en Tunisie.Hamadi a ajouté que l’AMT a présenté sa vision quant aux qualités du prochain ministre de la Justice à l’instar de la compétence, de l’intégrité, du passif honorable et de l’ouverture sur les structures régissant le secteur de la Justice en Tunisie.Bouslah a, pour sa part, indiqué que le prochain ministre de la Justice doit être une personnalité neutre et indépendante avec une vision et une volonté de réforme selon les standards internationaux en la matière.Il a également affirmé que Jemli a réaffirmé la nécessité d’assurer la neutralité et l’indépendance de la Justice. Les difficultés et obstacles entravant le bon fonctionnement de la Justice en Tunisie ont également été évoqués à l’instar de la sécurité des tribunaux et de la situation sociale des magistrats.