Founa.com lance le premier service de drive en Tunisie

Samedi 23 Novembre 2019



Communiqu de Presse -

Le supermarch en ligne Founa.com , diversifie son offre de services en lanant la premire offre de drive en Tunisie, adosse au premier rseau de grande distribution MG.Ce nouveau service de proximit dvelopp par founa.com, accessible tous, permet la clientle de saffranchir de la contrainte des courses et de la perte de temps inhrente ce que beaucoup ressentent comme une corve, tout en conomisant les frais de livraison.Le service Founa.com Drive offre une interface web directement sur le site Founa.com ; le client peut passer commande de ses produits du quotidien achets ordinairement en supermarch ou commerce de proximit. En fin de commande, le client choisit le crneau horaire de retrait de ses courses 7j/7 au point drive du supermarch maxi MG de La Marsa. A lheure dite, celles-ci seront dposes directement dans son coffre par un livreur Founa.com en 5 minutes maximum.100% gratuit, sans minimum de commande, ce nouveau canal propos pour la 1re fois en Tunisie, propose 15 000 rfrences de produits de la vie quotidienne au prix mg, lensemble des promotions de la marque, ainsi que toutes les offres produits et services des partenaires de Founa.com dj disponibles en ligne : picerie fine, produits frais, produits de dcoration, animalerie, Service Pressing, ptisseriesCe nouveau canal sappuie sur le double savoir-faire historique des deux partenaires, Founa.com et MG :lanc en 2013, Founa.com est le 1er supermarch en ligne en Tunisie. Start up innovante, porteuse dun modle disruptif de consommation alliant qualit des produits et souci du service rigoureux, lentreprise sappuie sur des valeurs telles que lamour du produit sain et la qute de lexcellence dans sa relation au consommateur. Rejoint en 2018 par MG, Founa.com dcroche, par ce rapprochement, lopportunit doffrir sa clientle des prix concurrentiel sur un catalogue largi de rfrences. Aujourdhui, lentreprise compte plus de 10 000 clients livrs domicile sur les zones Tunis, Nabeul, Hammamet Sousse et Monastir.Fort de plus dun sicle dhistoire depuis sa cration en 1883, le rseau MG sest engag dans un vaste programme de modernisation et dinnovation ds 2009, encourag par le rapprochement avec le Groupe franais Auchan en 2012. Aujourdhui dot de 80 supermarchs aprs une srie douvertures prvues par son programme dexpansion, MG fournit aux consommateurs tunisiens une offre tendue des prix concurrentiels. MG emploie prs de 4000 collaborateurs sur tout le territoire avec un programme de formation continue des plus performants pour la monte en comptences de ses ressources.Dautres point Drive sont dj en projets pour couvrir une zone de chalandise largie et faciliter toujours plus la vie de tous les Tunisiens.