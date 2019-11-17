زلزال يضرب مدينة فاس المغربية

Dimanche 17 Novembre 2019
وكالات - ذكر المرصد الأوروبي للزلازل أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، ضربت منطقة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي الرباط، صباح اليوم الأحد.
En continu
- 00:36 أشكروني بدل أن تسبّوني
- Hier 21:36 ثقافة أولاد مفيدة
- Hier 11:19 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:11
|14:49
|12:11
|06:59
|05:29
|
15°
|16°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|16°-11
|19°-11
|16°-11
|17°-9
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(111 352) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 014) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 905) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 983) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 023) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 701) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 596) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 630) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 952) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 879) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 176) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 480) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 731) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 192) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 422) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 665) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 593) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 026) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 788) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 803) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:lechef (Tunisia )
Sur: العلوي : الحقد والغباء والجهل يحّولون الشخص إلي شيء يعضّ وينبح ويزغرط ويهتف الله واحد....