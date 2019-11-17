Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ayadonnou  

زلزال يضرب مدينة فاس المغربية

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
وكالات - ذكر المرصد الأوروبي للزلازل أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، ضربت منطقة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي الرباط، صباح اليوم الأحد.






  
  
     
  
festival-88138215744fe962f78454dae73ac26f-2019-11-17 10:36:13






0 de 0 commentaires pour l'article 192826



En continu

الأحد 17 نوفمبر 2019 | 20 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:49 12:11 06:59 05:29
15°
 16° % 82 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
16°-1119°-1116°-1117°-920°-11
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573985756|192826 1440|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires