زلزال يضرب مدينة فاس المغربية

Dimanche 17 Novembre 2019



وكالات

- ذكر المرصد الأوروبي للزلازل أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، ضربت منطقة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي الرباط، صباح اليوم الأحد.