Transit de Mercure ... ce lundi 11 novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019



La planète Mercure passera devant le Soleil le 11 novembre 2019. Ce phénomène rare aura lieu lorsque la Terre, Mercure et le Soleil seront pratiquement alignés, ce qui apparaît moins de 13 fois par siècle.A cette occasion la Cité des Sciences à Tunis organise un événement au profit du grand public, afin d’élucider les circonstances de ce phénomène et d’offrir une observation avec des instruments spécifiques, permettant d’avoir une sécurité adéquate.Le transit est un phénomène astronomique naturel qui se produit lorsqu'un objet céleste s'intercale entre l'observateur et un autre objet. Le premier objet paraît alors se déplacer devant le deuxième. Le lundi 11 novembre 2019 à partir de 13h 35min, la planète Mercure est alors visible sous forme d’un petit point traversant le disque solaire. Pour observer ce phénomène, il sera impératif de se munir d’une lunette astronomique ou d’un télescope adapté. Les prochains transits se produiront en 2032.Au programme, en plus du suivi du phénomène par les télescopes, une conférence sera donnée pour élucider ce phénomène et un quizz pour les enfants.Attention :Il est très dangereux d’observer directement le Soleil sans protection. Pour suivre le phénomène, la Cité des Sciences à Tunis met à votre disposition les instruments adéquats.