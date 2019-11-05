Mardi 05 Novembre 2019



عيّن منصور الخاطر مديرا عاما جديدا على رأس Ooredoo تونس بداية من 5 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك بقرار من مجلس الإدارة المنعقد بتونس اليوم الثلاثاء، برئاسة يوسف القبيسي، وهو يخلف في منصبه الجديد يوسف المصري الذي انتهت فترة عهدته لمدة 4 سنوات وسوف يدعى للاضطلاع بمهام أخرى ضمن مجموعة Ooredoo.ويحمل منصور الخاطر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة Hull البريطانية، وشهادة الماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث من جامعة جورج تاون الأمريكية. ويمتلك منصور ما يزيد على 20 عاماً من الخبرة في مجالي الهندسة والأعمال، منها 11 عاماً في شركة قطر للبترول قبل أن ينضم إلى Ooredoo عام 2009.وهو حالياً عضو في مجلس إدارة في Ooredoo تونس، وعضو في مجلس إدارة في شركة اسيا سيل – العراق، وعضو في مجلس إدارة أكاديمية قطر-الوكرة وعضو في مجلس ادارة في كل من عربسات. وقد سبق له أن كان عضوا في مجلس امناء هيئة متاحف قطر.وقد شغل منصور الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمجموعة Ooredoo، ومن خلال هذا المنصب، تولى منصور مهام إدارة عمليتي وضع وتطبيق استراتيجية المجموعة، وتنسيق الاتجاهات الاستراتيجية بين المجموعة وشركاتها، وإدارة اتصالات الاستراتيجية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ومتابعتها لضمان تطبيق الاستراتيجية على أفضل وجه.وقبل توليه منصب رئيس الإدارة الاستراتيجية في مجموعة Ooredoo، تولى منصور منصب رئيس الاستراتيجية في Ooredoo قطر، حيث ساهم في وضع الخطة الاستراتيجية السنوية للشركة، وتحضير تقييمات الأداء الربع سنوية والسنوية للشركة، وتواصل مع أصحاب العلاقة لتحسين أداء الشركة على مستوى العمليات.وقد توجه مجلس إدارة Ooredoo تونس ولجنتها التنفيذية بهذه المناسبة إلى المدير العام الأسبق يوسف المصري على آدائه المتميز طوال الأربع سنوات التي قضّاها على رأس المؤسسة والمشاريع المنجزة والنجاحات المتألقة كما أشادا بخصاله المهنية المثالية ومساهمته المتميزة في الرفع من القدرات بدرجة عالية.كما عبر مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية عن تهانيهما للمدير العام الجديد منصور الخاطر مؤكدين له دعمهما الكامل ومتمنيّين له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.