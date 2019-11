Décoration de Mohamed Nouri Jouini par le Gouvernement japonais

Lundi 04 Novembre 2019



Le 3 novembre 2019, le Gouvernement du Japon a publi sa liste de remise des dcorations Automne 2019. Parmi les laurats figure Dr. Mohamed Nouri Jouini, ancien Ministre du dveloppement et de la coopration de la Rpublique tunisienne, pour sa contribution la comprhension mutuelle et au dveloppement de lamiti entre le Japon et la Tunisie :Ancien Ministre du dveloppement et de la cooprationDcor dans lOrdre du Soleil Levant, Étoile dOr et dArgent (deuxime plus haut grade)Pour sa contribution la comprhension mutuelle et au dveloppement de lamiti entre le Japon et la TunisieAu cours de son mandat en tant que Ministre du dveloppement et de la coopration internationale entre 2002 et 2011, Dr. Jouini a largement contribu la comprhension mutuelle et au dveloppement de lamiti entre le Japon et la Tunisie, travers, notamment, la mise en uvre de plusieurs projets de coopration conomique bilatrale.Le pont Rades-La Goulette, inaugur en mars 2009 et surnomm le pont japonais mme dix ans plus tard de l'inauguration, est un des exemples hautement apprcis comme projet symbolique de coopration entre nos deux pays. Sous la direction des autorits comptentes diriges par Dr. Jouini, le pont a figur sur les timbres commmoratifs et les billets de banque tunisiens l'occasion du 50me anniversaire de l'tablissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Tunisie en 2006.En outre, M. Jouini a dploy des efforts considrables pour renforcer les relations conomiques bilatrales, avec sa participation, entre autres, des confrences internationales telles que les TICAD 3 et 4, des sminaires bilatraux sur les investissements, ainsi quau deuxime forum conomique arabo-japonais, tenu Tunis en 2010.