Tunisie / Journées cinématographiques de Carthage : ''Noura rêve'' remporte le Tanit d'or

Dimanche 03 Novembre 2019



Le film Noura rve de la ralisatrice tunisienne Hind Boujemaa a remport le Tanit dor dans la catgorie longs mtrages de fiction de la 30me dition des Journes Cinmatographiques de Carthage (JCC), qui a eu lieu du 26 octobre au 2 novembre.La crmonie de clture sest droule, samedi dans la soire, dans la salle Opra la cit de culture de Tunis.Le Tanit dargent, de la mme catgorie, a t attribu au Sngalais Mati Diop pour son film Atlantique. Scales de la ralisatrice saoudienne Shahad Ameen a, quant lui, remport le Tanit de bronze.Les deux Tunisiens, Amine Lakhnech et Sabry Bouzid ont remport, respectivement le Tanit dor et le Tanit dargent dans la catgorie courts-mtrages de fiction avec True Story et Charter. De son cot, le sud africain, Tebogo Malebogo a dcroch le Tanit de bronze pour Mthunzi.Dans la catgorie longs-mtrages documentaires, Talking About Trees, du soudanais Suhaib Gacem El Bari, a remport le Tanit dor.Le duo syrien Waad Al khateeb et Edouard Watts ont remport le Tanit dargent avec Sama et le Tanit de bronze a t attribu la tunisienne Fatma Riahi pour Labsence.Le film marocain Adam a remport les prix de la meilleure image et du meilleur montage. La rcompense du meilleur scnario a t dcerne au long mtrage You will die at Twenty du soudanais Amjad Abou Ala. Le prix de la meilleure musique originale a t attribu Fatima Kedari pour le film Atlantique.Lactrice tunisienne Hend Sabri a remport le prix de la meilleure interprtation fminine pour son rle dans Noura rve. Le franco-algrien Elyes Salem a, lui, remport le prix de la meilleure interprtation masculine dans Abou Leila.Dans la catgorie des courts-mtrages documentaires, All Come from Dust de Younes Ben Slimen (Tunisie) a remport le Tanit dor. Le Tanit dargent a t attribu Angie Obeid ( Liban) pour Pacific et le Tanit de bronze Mame Woury Thioubou (Sngal) pour Cinq Étoiles.Le Prix Tahar Cheriaa de la meilleure premire uvre de long mtrage a t dcern au Soudanais Amjad Abou Ala pour You will die at Twenty. Sa compatriote, Marwa Zein a, quant elle, remport le prix TV5 Monde pour Khartoum off side.Il est noter que la 30me dition des Journes Cinmatographiques de Carthage sest tenue du 26 Octobre au 2 Novembre.Lances officiellement en 1966 par Taher Cheriaa, les JCC se positionnent comme le plus clbre festival de cinma de la rive Sud de la mditerrane.