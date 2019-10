France/Coups de feu à la mosquée de Bayonne : Macron condamne ''l’attaque odieuse''

Lundi 28 Octobre 2019



France/Fawzia Azzouz - Le prsident franais, Emmanuel Macron, a condamn lundi sur les rseaux sociaux lattaque odieuse perptre devant la mosque de Bayonne et sest engag protger les Musulmans du pays.La Rpublique ne tolrera jamais la haine , a martel le chef de lEtat franais dans sa publication.Quelques heures aprs lattaque larme feu qui a fait deux blesss la mosque de Bayonne, le prsident franais a ragi en diffusant un message de soutien.Je condamne avec fermet lattaque odieuse perptre devant la mosque de Bayonne , a crit Emmanuel Macron avant dadresser ses penses aux victimes .Il sest par ailleurs engag ce que tout soit mis en uvre pour punir les auteurs et protger nos compatriotes de confession musulmane.Avant Macron, le ministre franais de lIntrieur, Christophe Castaner, "avait exprim sa solidarit et son soutien la communaut musulmane", via son compte Twitter, affirmant avoir conscience du choc et de leffroi suscits par cette attaque arme.De son ct, la prsidente du Rassemblement National, Marine Le Pen sest immdiatement dsolidarise des faits aprs que les mdias ont rvl que le tireur prsum stait prsent aux lections cantonales sous ltique de son parti.Ragissant de la mme manire sur les rseaux sociaux, elle a expliqu que lattentat commis contre la mosque de Bayonne est un acte inqualifiable absolument contraire toutes les valeurs portes par notre mouvement .Enfin lextrme gauche, le dput et chef de file de la France Insoumise Jean-Luc Mlenchon a fustig le harclement contre les Musulmans , quil considre comme tant lorigine de ce passage lacte.Pour rappel, un ancien militaire de 84 ans a ouvert le feu sur deux fidles la mosque de Bayonne ce lundi en milieu daprs-midi avant de prendre la fuite puis dtre interpell par les forces de lordre.Les deux blesss sont respectivement gs de 74 et 78 ans et sont dans un tat grave mais stable.