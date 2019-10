Le maire de l’Ariana... un homme de droit qui n’applique pas la loi

Vendredi 25 Octobre 2019



Sa mission consiste à inciter les citoyens à prendre conscience de l’anarchie et des dépassements , à les éclairer quant aux démarches à suivre , à dénoncer les abus , les commerces illégaux , et à mettre fin aux infractions de ceux qui se croient au dessus de la loi .Les quartiers à vocation résidentielle se transforment de plus en plus , à l'insu des citoyens , et devant le silence des autorités , en quartiers commerciaux .Le collectif appelle la municipalité et les autorités à jouer leur rôle et accomplir leur devoir .Cela fait des mois que le collectif citoyen pour l’application de la loi, est entrain de suivre et relancer certains dossiers : plaintes explications , justifications , arguments , patience .Les membres se sont défendus contre les intimidations, menaces, insultes, agressions… une seule chose importait à leurs yeux : l’ application de la loi!Tout le monde parle de l'application de la loi.L'application de la loi, ce n'est pas un slogan.Le respect d'un cahier de chargesLe respect de la vocation d'un quartier.Le respect du droit des tiers.Le droit de chaque citoyen d’accéder à l’information.La municipalité de l’Ariana continue à faire la sourde oreille aux réclamations et plaintes des citoyens , et devient complice des infractions et des abus .Le droit du citoyen est bafoué et ce sont désormais les contrevenants qui font la loi .La société civile lance un appel a la municipalité pour restaurer l’état de droit ,exécuter les décisions et empêcher les constructions anarchiques .L’anarchie est synonyme de désordre social , qui ne peut être freinée que par le pouvoir et l’autorité .Le collectif n’est pas une autorité , il est formé de citoyens apolitiques , qui aspirent à améliorer le quotidien des citoyens , à retrouver la beauté des villes et quartiers et surtout à stopper les infractions , les dépassements et le changement de vocations qui sont devenus une gangrène , une maladie difficile à combattre .