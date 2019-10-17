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مصرع 35 من جنسيات آسيوية وعربية إثر حادث مروري بالسعودية

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
الأناضول - الرياض - أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، وفاة 35 شخصا من جنسيات أسيوية وعربية، إثر حادث مروري بالمدينة المنورة، غربي المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية(واس)، "اصطدمت حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصًا من جنسيات آسيوية وعربية (لم تحدد) بمعدة ثقيلة في المدينة المنورة".


وأسفر الحادث المروري عن مصرع 35 شخصًا وإصابة 4 آخرين.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، حسب المصدر ذاته.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبق" السعودية، أن الحافلة كانت تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

ولم تقدم السلطات السعودية سببا للتصادم، فيما يشهد هذا التوقيت سنويا توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

  
  
     
  
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