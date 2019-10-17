مصرع 35 من جنسيات آسيوية وعربية إثر حادث مروري بالسعودية

Jeudi 17 Octobre 2019
الأناضول - الرياض - أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، وفاة 35 شخصا من جنسيات أسيوية وعربية، إثر حادث مروري بالمدينة المنورة، غربي المملكة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية(واس)، "اصطدمت حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصًا من جنسيات آسيوية وعربية (لم تحدد) بمعدة ثقيلة في المدينة المنورة".
وأسفر الحادث المروري عن مصرع 35 شخصًا وإصابة 4 آخرين.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، حسب المصدر ذاته.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبق" السعودية، أن الحافلة كانت تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.
ولم تقدم السلطات السعودية سببا للتصادم، فيما يشهد هذا التوقيت سنويا توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية(واس)، "اصطدمت حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصًا من جنسيات آسيوية وعربية (لم تحدد) بمعدة ثقيلة في المدينة المنورة".
وأسفر الحادث المروري عن مصرع 35 شخصًا وإصابة 4 آخرين.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، حسب المصدر ذاته.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبق" السعودية، أن الحافلة كانت تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.
ولم تقدم السلطات السعودية سببا للتصادم، فيما يشهد هذا التوقيت سنويا توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.
En continu
- Hier 22:05 جلسة عمل حول افاق الشراكة مع مصنع ''ارباص''
- Hier 19:13 حملة ''نظّف بلادك'' : وزارة البيئة تتدخل
- Hier 17:39 الترجي الرياضي يتعادل وديا مع هلال الشابة
- Hier 17:22 وزير الخارجية يلتقي رئيسة مالطا السابقة
- Hier 12:43 مجاميع إعلام العار تعاود الإنتشار
- Hier 12:37 صورة اليوم: حمة الهمامي على خطى قيس سعيد
- Hier 12:30 وهل جانب القاضي الرحماني الصواب ؟
- Hier 11:28 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:09
|17:43
|15:14
|12:12
|06:28
|05:02
|
16°
|25°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
0.969 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-15
|28°-19
|31°-20
|32°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(269 773) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(203 206) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 408) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 564) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(127 195) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(115 711) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 251) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 527) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 86 379) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 84 374) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 84 094) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 430) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 462) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 717) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 271) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 053) خطير جدا.. C'est très grave
( 59 759) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 57 529) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 56 702) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 508) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الحرباوي: نداء تونس تم اختراقه من قياديين بارزين يعملون لصالح الجهاز السري للنهضة