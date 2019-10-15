لطفي العبدلي.. تحت النار !

Mardi 15 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
ردود هزيلة واخرى مرتبكة صدرت من شخصيات سياسية واخرى فنية ثقافية تدين تصريحات الفنان لطفي العبدلي لحساب المرشح الرئاسي قيس سعيد، بعضهم اخذ عليه الانحياز واحتج بان الممثل او الشخصيات العامة لا يسعها الا الحياد ثم ولما انتهى من ادانة العبدلي ذهب يسوق للقروي ويدين الأحزاب التي تدعمه، بل إن أحدهم كتب أكثر من مرة على جداره"قيس سعيد مرشح حركة النهضة" في محاولة لصرف خصوم النهضة ومنافسيها عن دعم الرجل.
لطفي الذي جاهر بقوة بل نشر مقاطع فيديو يحث فيها على انتخاب قيس سعيد، ويبشر بانتصاره على خصمه، سبق له وعلى خلاف الكثير من الفنانين والإعلاميين الذين رهنهم المال المنفّط وحبسهم عن الانتصار لبلادهم ونساء بلادهم، سبق وانتصر للنساء تونس بعد السلوك الأحمق الذي ارتكبته إمارة دبي بإيعاز من مركزية أبو ظبي، حين منعت شركة الطيران الإماراتية المرأة التونسية من السفر إلى دبي، وقدمت في ذلك حججا واهية سمجة لا ترتقي حتى الى الرداءة، وكانت تلك التصرفات البربرية الهوجاء نتيجة لشعور أبو ظبي بالإحباط والخيبة من رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، الذي كانت ترغب في اعادة انتاجه كسيسي درجة ثانية، فاثبت انه تونسي درجة اولى.
انتصار لطفي العبدلي للمرة التونسية أمام صمت القبور الذي أصاب طفيليات الفن والإعلام ، لم يمنعه مرة اخرى من الانفراد بالرد على عادل إمام حين صعد الى ركح قرطاج وبالغ في مدح الحالة الثقافية المصرية لوقت طويل ، متجاهلا المسرح الذي يقف عليه والبلاد التي استضافته وظن عليها بشكر جاف او بكلمة يتيمة، ما جعل العبدلي يصعد الى الركح ويصدح بعبارته المشهورة "إذا كانت مصر ام الدنيا فتونس-أبوها-" ، تلك المواقف تسببت في منع العبدلي من دخول مصر ودبي، بل ربما الإمارات بمجملها.
هي مواقف مشرفة تستحق الاشادة كما تستحق العمل على المزيد من تشجيع الفن التونسي الذي لم تعتريه المصرنة، مع المطالبة المستمرة للفنانين الوطنيين على غرار العبدلي، بحتمية الاقتراب اكثر من ثقافة الطبقات الواسعة في المجتمع التونسي ونسيجها الأسري، وعدم الاهتمام المبالغ بانشغالات الأقليات على حساب انشغالات النسيج المجتمعي الغالب.
ردود هزيلة واخرى مرتبكة صدرت من شخصيات سياسية واخرى فنية ثقافية تدين تصريحات الفنان لطفي العبدلي لحساب المرشح الرئاسي قيس سعيد، بعضهم اخذ عليه الانحياز واحتج بان الممثل او الشخصيات العامة لا يسعها الا الحياد ثم ولما انتهى من ادانة العبدلي ذهب يسوق للقروي ويدين الأحزاب التي تدعمه، بل إن أحدهم كتب أكثر من مرة على جداره"قيس سعيد مرشح حركة النهضة" في محاولة لصرف خصوم النهضة ومنافسيها عن دعم الرجل.
لطفي الذي جاهر بقوة بل نشر مقاطع فيديو يحث فيها على انتخاب قيس سعيد، ويبشر بانتصاره على خصمه، سبق له وعلى خلاف الكثير من الفنانين والإعلاميين الذين رهنهم المال المنفّط وحبسهم عن الانتصار لبلادهم ونساء بلادهم، سبق وانتصر للنساء تونس بعد السلوك الأحمق الذي ارتكبته إمارة دبي بإيعاز من مركزية أبو ظبي، حين منعت شركة الطيران الإماراتية المرأة التونسية من السفر إلى دبي، وقدمت في ذلك حججا واهية سمجة لا ترتقي حتى الى الرداءة، وكانت تلك التصرفات البربرية الهوجاء نتيجة لشعور أبو ظبي بالإحباط والخيبة من رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، الذي كانت ترغب في اعادة انتاجه كسيسي درجة ثانية، فاثبت انه تونسي درجة اولى.
انتصار لطفي العبدلي للمرة التونسية أمام صمت القبور الذي أصاب طفيليات الفن والإعلام ، لم يمنعه مرة اخرى من الانفراد بالرد على عادل إمام حين صعد الى ركح قرطاج وبالغ في مدح الحالة الثقافية المصرية لوقت طويل ، متجاهلا المسرح الذي يقف عليه والبلاد التي استضافته وظن عليها بشكر جاف او بكلمة يتيمة، ما جعل العبدلي يصعد الى الركح ويصدح بعبارته المشهورة "إذا كانت مصر ام الدنيا فتونس-أبوها-" ، تلك المواقف تسببت في منع العبدلي من دخول مصر ودبي، بل ربما الإمارات بمجملها.
هي مواقف مشرفة تستحق الاشادة كما تستحق العمل على المزيد من تشجيع الفن التونسي الذي لم تعتريه المصرنة، مع المطالبة المستمرة للفنانين الوطنيين على غرار العبدلي، بحتمية الاقتراب اكثر من ثقافة الطبقات الواسعة في المجتمع التونسي ونسيجها الأسري، وعدم الاهتمام المبالغ بانشغالات الأقليات على حساب انشغالات النسيج المجتمعي الغالب.
2 de 2 commentaires pour l'article 191011
En continu
- Hier 22:59 عـــــــــــــــار يـــا فرنسا..
- Hier 22:46 منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس
- Hier 20:27 أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
- Hier 19:05 تقلبات جوية مرتقبة غدا الثلاثاء
- Hier 13:44 صور بألف معنى
- Hier 13:00 سي قيس عندك بحريّة يا ريّس ..!
- Hier 11:43 رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
- Hier 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 11:42 قفصة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية
- Hier 11:39 همسات من الخلف، إلى سيف الدين مخلوف!!!.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:26
|05:00
|
24°
|28°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|28°-20
|24°-19
|27°-18
|27°-20
|30°-19
Follow @babnet_Tunisie
(224 974) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(202 828) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 235) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 493) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 347) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 666) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 666) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 88 862) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 999) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 237) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 067) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 75 793) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 330) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 338) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 468) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 151) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 201) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 988) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 585) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 458) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:tuttifrutti (Singapore )
Sur:لطفي العبدلي.. تحت النار !