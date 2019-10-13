البولنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية

Dimanche 13 Octobre 2019
الأناضول - وارسو - توجّه الناخبون في بولندا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
وسيختار الناخبون في بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أعضاء البرلمان المكون من 460 مقعداً، ومجلس الشيوخ 100 مقعد.
وستستمر عملية التصويت بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي.
ومن المتوقع بحسب مؤسسات استطلاعات الرأي، فوز حزب القانون والعدالة الحاكم في الانتخابات، وذلك بفضل الإنفاقات الاجتماعية الكبيرة والنمو الاقتصادي القوي في البلاد.
وبحسب آخر استطلاع للرأي أجري في بولندا، فإن الحزب الحاكم سيحصل على 45 في المئة من الأصوات.
وسيختار الناخبون في بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أعضاء البرلمان المكون من 460 مقعداً، ومجلس الشيوخ 100 مقعد.
وستستمر عملية التصويت بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي.
ومن المتوقع بحسب مؤسسات استطلاعات الرأي، فوز حزب القانون والعدالة الحاكم في الانتخابات، وذلك بفضل الإنفاقات الاجتماعية الكبيرة والنمو الاقتصادي القوي في البلاد.
وبحسب آخر استطلاع للرأي أجري في بولندا، فإن الحزب الحاكم سيحصل على 45 في المئة من الأصوات.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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