فرنسا تفرض قيودا على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتركيا

Samedi 12 Octobre 2019
الأناضول - باريس/ يوسف أوزجان - قررت الحكومة الفرنسية، السبت، فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا، "التي يمكن استخدامها في سوريا".
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن "فرنسا في حين تنتظر توقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، قررت تعليق صادرات مختلف أنواع المعدات العسكرية إلى تركيا التي يمكن استخدامها في العملية".
وأضافت بارلي في بيان أن "هذا القرار تم تفعيله".
والسبت، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تراجع بلاده عن عملية نبع السلام، قائلا: "تردنا تهديدات من كل حدب وصوب لإيقاف هذه العملية. لقد قلت للسيد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب والآخرين، إذا كنتم ستوقفونهم (الإرهابيين) فأوقفوهم، لكنكم لم تفعلوا. والآن نحن نخلع شوكنا بأيدينا، ولن نتراجع بعد الآن".
والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن "فرنسا في حين تنتظر توقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، قررت تعليق صادرات مختلف أنواع المعدات العسكرية إلى تركيا التي يمكن استخدامها في العملية".
وأضافت بارلي في بيان أن "هذا القرار تم تفعيله".
والسبت، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تراجع بلاده عن عملية نبع السلام، قائلا: "تردنا تهديدات من كل حدب وصوب لإيقاف هذه العملية. لقد قلت للسيد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب والآخرين، إذا كنتم ستوقفونهم (الإرهابيين) فأوقفوهم، لكنكم لم تفعلوا. والآن نحن نخلع شوكنا بأيدينا، ولن نتراجع بعد الآن".
والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
En continu
- Hier 23:59 الرئاسية: اتحاد شغل ينفي سحب ملاحظيه
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
- Hier 13:20 تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة
- Hier 10:50 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 23:50 الاغلب انها '' Ce n'est pas très serré''
- Hier 23:47 الإخشيدي ينتصر بالقاضية على ديزناي
- Hier 23:41 هكذا فشل الباجي قايد السبسي..
- Hier 23:29 المناظرة.. فن إخراج الخصم من اللعبة
- Hier 20:35 الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:15
|17:49
|15:19
|12:13
|06:24
|04:58
|
22°
|21°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-21
|30°-20
|29°-21
|27°-21
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 390) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 730) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 311) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 105) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 289) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 156) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 964) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 82 476) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 81 870) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 634) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 338) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 216) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 828) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 909) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 164) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 875) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 446) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 296) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 637) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 53 586) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:kamelwww (France )
Sur: الجهيناوي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة ''العدوان التركي'' على شمال شرق سوريا