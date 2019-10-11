الاغلب انها '' Ce n'est pas très serré''

Vendredi 11 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
لم يخرج الزرقوني ليقدم إشارة لأنصار المرشح الذي ينهار في الشارع قبل الصناديق، ولا هو خرج ليكتب عبارة تطفئ لهيب الساحات وتغذي حملة صاحب القناة، ربما عجز عن رسم كلمة " c'est "n'est pas " très serré" وربما يرفض الاعتراف بهزيمة المعسكر الحداثوي السيستامي الذي احتكر السلطة وما زال يصر على احتكارها او اقله تسليمها إلى من يشبهه.
فجأة انتهت سطوة الإعلام وسقطت منصاته وأصبحت راجماته التي طالما عبثت بالساحة وقطّعت اوصال الثورة ونخرت الشرعية، اصبحت عبارة عن "فوشيك او كرطوش بني بني" يدخل من هذه الأذن يخرج من الاذن الاخرى، بل تحول هذا الداء الموروث من عهد بن علي إلى عامل محفز، فبقدر تهجم الإعلام على قيس سعيد بقدر التفاف الناس حوله! إنها الشعوذة المرئية و المقروءة والمسموعة حين تنهار في لحظة انتباه شعبي خارق.
حالة من التطوع الغير مألوف اجتاحت تونس مساء الجمعة، تحركت كل القطاعات واغلب الشرائح الشعبية وانتشر التطوع ليطال قطاع النقل وقطاع النشر وقطاع الدعاية وقطاع الاتصالات وغير ذلك من القطاعات، لقد شكل يوم الجمعة بروبة حقيقة وقوية تمهد لاحد يلوح فيه الحسم بالضربة القاضية وابعد ما يكون عن النقاط.
لم يخرج الزرقوني ليقدم إشارة لأنصار المرشح الذي ينهار في الشارع قبل الصناديق، ولا هو خرج ليكتب عبارة تطفئ لهيب الساحات وتغذي حملة صاحب القناة، ربما عجز عن رسم كلمة " c'est "n'est pas " très serré" وربما يرفض الاعتراف بهزيمة المعسكر الحداثوي السيستامي الذي احتكر السلطة وما زال يصر على احتكارها او اقله تسليمها إلى من يشبهه.
فجأة انتهت سطوة الإعلام وسقطت منصاته وأصبحت راجماته التي طالما عبثت بالساحة وقطّعت اوصال الثورة ونخرت الشرعية، اصبحت عبارة عن "فوشيك او كرطوش بني بني" يدخل من هذه الأذن يخرج من الاذن الاخرى، بل تحول هذا الداء الموروث من عهد بن علي إلى عامل محفز، فبقدر تهجم الإعلام على قيس سعيد بقدر التفاف الناس حوله! إنها الشعوذة المرئية و المقروءة والمسموعة حين تنهار في لحظة انتباه شعبي خارق.
حالة من التطوع الغير مألوف اجتاحت تونس مساء الجمعة، تحركت كل القطاعات واغلب الشرائح الشعبية وانتشر التطوع ليطال قطاع النقل وقطاع النشر وقطاع الدعاية وقطاع الاتصالات وغير ذلك من القطاعات، لقد شكل يوم الجمعة بروبة حقيقة وقوية تمهد لاحد يلوح فيه الحسم بالضربة القاضية وابعد ما يكون عن النقاط.
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Par:essoltan (France )
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