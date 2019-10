Tunisie : le candidat à la présidentielle, Kaïs Saïed, a voté aux législatives

Dimanche 06 Octobre 2019



AA -

Tunis/Adil Essabiti - Une source avise la campagne du candidat au deuxime tour de llection prsidentielle en Tunisie, Kas Saed, a assur que ce dernier avait vot aux lections lgislatives du dimanche 06 octobre.La mme source a ajout, sous couvert danonymat, que Saed avait vot au lyce de la Cite Ennasr dans la banlieue de Tunis.Plus tt dans la journe de dimanche, lun des coordinateurs de la campagne lectorale de Saed, Sami Aydi, avait affirm dans une dclaration Anadolu que le candidat au deuxime tour de la prsidentielle ne votera pas aux lections lgislatives.Cette dcision mane, daprs le coordinateur de la campagne de Saed, de la position hostile de ce dernier au vote sur les listes. En effet, Saed sest toujours prononc en faveur du vote sur les personnes et non pas sur les listes.Pour rappel, le premier tour de la prsidentielle anticipe a eu lieu le 15 septembre courant. Kas Saed et Nabil Karoui ont t annoncs vainqueurs avec respectivement 18,4% et 15,58% des suffrages.Pour ce qui est des lections lgislatives, en cours, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, 7h GMT (8h heure locale Tunis). Plus de 7 millions d'lecteurs inscrits sur les listes de lInstance Suprieure Indpendante pour les Elections(ISIE) sont ainsi appels prendre la direction des urnes.13 mille bureaux rpartis sur 4567 centres de vote et 33 circonscriptions lectorales en Tunisie et ltranger sont concerns par ce scrutin. Un communiqu du ministre tunisien de lIntrieur a annonc que 70 mille membres des forces de lordre participent la scurisation des lgislatives.