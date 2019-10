Tunisie / Législatives : le processus électoral se déroule convenablement (Réseau Mourakiboune)

Dimanche 06 Octobre 2019



Tunis / Yamna Salmi - Le rseau dobservation des lections Mourakiboune a dclar que le vote des lections lgislatives tunisiennes se droule convenablement dans 98% des bureaux de vote. Un retard dans le dmarrage du vote a t observ au niveau de quelques bureaux.Mohamed Marzouk, prsident du rseau, a dclar au cours dune confrence de presse : Lopration lectorale sest bien droule au cours des 4 premires heures conformment avec la rglementation en vigueur .Louverture des bureaux de vote sest faite en application des mesures de la loi lectorale, 98% des bureaux de vote ont ouvert lhoraire prvu et 2% avec un lger retard qui na pas eu dincidences sur lensemble du processus , a-t-il ajout.Marzouk a galement insist sur le rle de lInstance Suprieure Indpendante pour les Elections (ISIE) dans le bon droulement de ce processus.Pour ce qui est de la prsence des membres de lISIE dans les bureaux de vote, il a indiqu que les membres de linstance taient prsents dans 99% des bureaux de vote o il ya avait, au moins, 3 reprsentants de lInstance au moment de louverture de chaque bureau de vote. De mme pour les quipements et la logistique ncessaires au processus lectoral qui taient disponibles dans 99% des bureaux.Le prsident de Mourakiboune a ajout dans une dclaration Anadolu quen fonction des donnes disponibles en Tunisie et ltranger concernant le taux de participation aux lgislatives, ce dernier risque dtre plus bas quau cours du premier tour de la Prsidentielle anticipe du 15 septembre.Le rseau poursuivra lobservation et le contrle du processus lectoral et relvera le taux de participation dune faon continue ,a-t-il ajout.Au total, le rseau a dploy 3500 observateurs en Tunisie et 150 ltranger rpartis sur 1001 centres de vote avec au moins un observateur dans chaque centre.Les bureaux de vote en Tunisie ont ouvert leurs portes, 7h GMT (8h heure locale Tunis), pour les deuximes lections lgislatives depuis la rvolution de 2011.