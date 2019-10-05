اعلان قيس سعيد لا يضمن تكافؤ الفرص!

Samedi 05 Octobre 2019
مرتجى محجوب
أن يعلن المترشح قيس سعيد قراره بعدم القيام بحملة انتخابية من أجل ضمان تكافئ الفرص مع منافسه الموقوف نبيل القروي ، ففي ذلك سفسطة و مغالطة واضحتان و جليتان.
أولا فان كنت مخيرا أستاذ قيس في القيام بحملتك من عدمه ، فان منافسك لا يملك هذا الخيار .
ثانيا ان حديثك عن وسائل و امكانيات الحملة لا علاقة له بالضوابط القانونية و كلنا يعلم أن في كل الانتخابات و في كل البلدان الديموقراطية و كما يقول مثلنا الشعبي :" ذراعك يا علاف و كل قدير و قدروا "
ثالثا و هو الأهم, ان عدم قيامكما بحملاتكما الانتخابية سيكون حتما في صالح أحدكما مقارنة بوضعية قيامكما بحملاتكما وفق ما ينص عليه قانون الانتخاب .
رابعا ، لعل قرارك أستاذ قيس بعدم القيام بحملة انتخابية هو في الحقيقة مواصلة لسياسة الصمت أو قل الظهور النادر حسب مقاييس و ظوابط مشروطة على وسائل الاعلام .
صمت يمكن أن يؤوله أي متابع كما يحلو له و يشاء و لكني شخصيا أفسره بغياب البرنامج السياسي الواقعي المحدد بمضامين و تواريخ انجاز، ليتواصل استثمار صورة و شعارات شعبوية ترسخت و طبعت عقول عديد مسانديك الأوفياء .
أخيرا ، أستاذ قيس ،أستغرب كيف تلصق تهمة محاولة الانقلاب على المسار الانتخابي ضد كل من يتحدث عن الخلل المتعلق بعدم تكافؤ الفرص !
يمكن أن نقبلها من شخص أخر لكن أبدأ من رجل يدرس القانون .
أن يعلن المترشح قيس سعيد قراره بعدم القيام بحملة انتخابية من أجل ضمان تكافئ الفرص مع منافسه الموقوف نبيل القروي ، ففي ذلك سفسطة و مغالطة واضحتان و جليتان.
أولا فان كنت مخيرا أستاذ قيس في القيام بحملتك من عدمه ، فان منافسك لا يملك هذا الخيار .
ثانيا ان حديثك عن وسائل و امكانيات الحملة لا علاقة له بالضوابط القانونية و كلنا يعلم أن في كل الانتخابات و في كل البلدان الديموقراطية و كما يقول مثلنا الشعبي :" ذراعك يا علاف و كل قدير و قدروا "
ثالثا و هو الأهم, ان عدم قيامكما بحملاتكما الانتخابية سيكون حتما في صالح أحدكما مقارنة بوضعية قيامكما بحملاتكما وفق ما ينص عليه قانون الانتخاب .
رابعا ، لعل قرارك أستاذ قيس بعدم القيام بحملة انتخابية هو في الحقيقة مواصلة لسياسة الصمت أو قل الظهور النادر حسب مقاييس و ظوابط مشروطة على وسائل الاعلام .
صمت يمكن أن يؤوله أي متابع كما يحلو له و يشاء و لكني شخصيا أفسره بغياب البرنامج السياسي الواقعي المحدد بمضامين و تواريخ انجاز، ليتواصل استثمار صورة و شعارات شعبوية ترسخت و طبعت عقول عديد مسانديك الأوفياء .
أخيرا ، أستاذ قيس ،أستغرب كيف تلصق تهمة محاولة الانقلاب على المسار الانتخابي ضد كل من يتحدث عن الخلل المتعلق بعدم تكافؤ الفرص !
يمكن أن نقبلها من شخص أخر لكن أبدأ من رجل يدرس القانون .
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
26°
|29°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|29°-20
|26°-20
|25°-18
|25°-19
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 978) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(157 923) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 415) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 113) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 98 369) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 274) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 813) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 752) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 872) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 106) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 506) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 416) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 53 178) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 084) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 736) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 694) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 438) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 50 833) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 252) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 49 390) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: الصحبي سمارة لحاتم المليكي: قلب تونس عصابة و تترهدن علينا وكمال اللطيف وراء الاغتيالات