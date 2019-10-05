Radio Babnet Tunisie On Air: Anouar Brahem - Houdouth  

اعلان قيس سعيد لا يضمن تكافؤ الفرص!

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
مرتجى محجوب

أن يعلن المترشح قيس سعيد قراره بعدم القيام بحملة انتخابية من أجل ضمان تكافئ الفرص مع منافسه الموقوف نبيل القروي ، ففي ذلك سفسطة و مغالطة واضحتان و جليتان.
أولا فان كنت مخيرا أستاذ قيس في القيام بحملتك من عدمه ، فان منافسك لا يملك هذا الخيار .


ثانيا ان حديثك عن وسائل و امكانيات الحملة لا علاقة له بالضوابط القانونية و كلنا يعلم أن في كل الانتخابات و في كل البلدان الديموقراطية و كما يقول مثلنا الشعبي :" ذراعك يا علاف و كل قدير و قدروا "

ثالثا و هو الأهم, ان عدم قيامكما بحملاتكما الانتخابية سيكون حتما في صالح أحدكما مقارنة بوضعية قيامكما بحملاتكما وفق ما ينص عليه قانون الانتخاب .

رابعا ، لعل قرارك أستاذ قيس بعدم القيام بحملة انتخابية هو في الحقيقة مواصلة لسياسة الصمت أو قل الظهور النادر حسب مقاييس و ظوابط مشروطة على وسائل الاعلام .

صمت يمكن أن يؤوله أي متابع كما يحلو له و يشاء و لكني شخصيا أفسره بغياب البرنامج السياسي الواقعي المحدد بمضامين و تواريخ انجاز، ليتواصل استثمار صورة و شعارات شعبوية ترسخت و طبعت عقول عديد مسانديك الأوفياء .
أخيرا ، أستاذ قيس ،أستغرب كيف تلصق تهمة محاولة الانقلاب على المسار الانتخابي ضد كل من يتحدث عن الخلل المتعلق بعدم تكافؤ الفرص !
يمكن أن نقبلها من شخص أخر لكن أبدأ من رجل يدرس القانون .

  
  
     
  
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